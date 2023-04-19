Под Киевом упали обломки спутника NASA, заявила военная администрация

Киевская военная администрация объяснила сине-зеленые вспышки в небе над столицей Украины вечером 19 апреля. На землю упали обломки американского спутника.

По данным КВА, обломки упали около десяти часов вечера. Воздушная тревога была обьявлена в столице, чтобы избежать жертв. «ПВО не работала», — отметили в сообщении. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сперва сообщил, что это работа ПВО, но затем удалил пост.

Воздушная тревога также была объявлена в других частях Украины, были слышны взрывы.

NASA ранее предупреждало, что 19–20 апреля ожидается падение на землю спутника Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (Rhessi). Он крутился на орбите больше 20 лет.