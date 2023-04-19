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    В Киеве и других областях Украины объявлена воздушная тревога, в небе над столицей сине-зеленые вспышки

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    В Киеве, Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины вечером 19 апреля объялена воздушная тревога.

    Власти Киевской области оповестили жителей о необходимости немедленно проследовать в укрытия из-за обнаружения в небе воздушной цели. Несколько взрывов раздалось в Днепре. ПВО также работает под контролируемым Украиной Запорожьем.

    Также очевидцы делятся кадрами из Киева. В небе была видна вспышка сине-зеленого оттенка. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сперва сообщил, что это работа ПВО, но затем удалил пост и пообещал позже поделиться информацией от воздушных сил ВСУ.

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