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    Бастрыкин ждет доклад о возможном насилии над подростком с особенностями развития, которое сняли на видео в Петербурге

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    Обстоятельства прогулки юноши из Невского района Петербурга, во время которой появилось неоднозначное видео с его участием, заинтересовали главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

    Председатель СК ждет доклад об обстоятельствах, которые успели установить петербургские следователи после заявления матери 16-летнего шестиклассника с особенностями развития. Женщина предполагает, что он мог подвергнуться насильственным действиям сексуального характера.

    С сотрудниками правоохранительных органов своими подозрениями она поделилась 17 апреля. По предварительным данным «Фонтанки», разыскивая исчезнувшего из дома сына, петербурженка получила видео, на котором он был со спущенными штанами и игрушкой для взрослых. Запись могла быть сделана во время ночевки школьника у старшего знакомого.

    Следователи уже опросили 19-летнего местного жителя. Он ушел из отдела с подпиской о невыезде.

    «Отмечается, что мать пострадавшего выступила с заявлением о том, что издевательства над ее сыном носили систематический характер», — добавили в Следственном комитете.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 1

    Гость19 Апр 2023 в 23:24
    Ждун.
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