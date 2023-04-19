Бастрыкин ждет доклад о возможном насилии над подростком с особенностями развития, которое сняли на видео в Петербурге

Обстоятельства прогулки юноши из Невского района Петербурга, во время которой появилось неоднозначное видео с его участием, заинтересовали главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель СК ждет доклад об обстоятельствах, которые успели установить петербургские следователи после заявления матери 16-летнего шестиклассника с особенностями развития. Женщина предполагает, что он мог подвергнуться насильственным действиям сексуального характера.