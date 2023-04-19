Бастрыкин ждет доклад о возможном насилии над подростком с особенностями развития, которое сняли на видео в Петербурге

Обстоятельства прогулки юноши из Невского района Петербурга, во время которой появилось неоднозначное видео с его участием, заинтересовали главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба ведомства.
Председатель СК ждет доклад об обстоятельствах, которые успели установить петербургские следователи после заявления матери
С сотрудниками правоохранительных органов своими подозрениями она поделилась 17 апреля. По предварительным данным «Фонтанки», разыскивая исчезнувшего из дома сына, петербурженка получила видео, на котором он был со спущенными штанами и игрушкой для взрослых. Запись могла быть сделана во время ночевки школьника у старшего знакомого.
Следователи уже опросили
«Отмечается, что мать пострадавшего выступила с заявлением о том, что издевательства над ее сыном носили систематический характер», — добавили в Следственном комитете.