Петербурженка заявила о насилии над сыном с особенностями развития после того как ей прислали неоднозначное видео

Следственный комитет выясняет обстоятельства, при которых было снято видео с участием 16-летнего подростка из Невского района Петербурга. Мать подозревает, что снять штаны он мог не по своей воле.
Видео петербурженке прислал приятель сына, стало известно «Фонтанке» 18 апреля. Сотрудникам женщина рассказала, что её ребёнок исчез из квартиры в воскресенье, предположительно — через окно первого этажа.
Искать его, со слов матери, приходится не впервые. К вечеру школьник дома на появился, и в понедельник она начала обзванивать друзей. Один из них предположил, что подросток, которого видели со знакомым на футбольном поле, остался у него с ночёвкой.
Он же позже поделился с обеспокоенной матерью записью, которая будто бы была сделана в квартире того самого знакомого. Она не успокоила. На ней женщина увидела сына со спущенными штанами и игрушкой для взрослых и засомневалась в добровольности происходящего.
Мальчик, как она уточнила, с малолетства состоит на учёте в психдиспансере из-за особенностей развития. Сейчас учится в шестом классе коррекционной школы.
По информации «Фонтанки», к 18 апреля с сотрудниками СК уже успел объяснится 19-летнтий знакомый подростка. Его отпустили под подписку о невыезде, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.