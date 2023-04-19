Петербурженка заявила о насилии над сыном с особенностями развития после того как ей прислали неоднозначное видео

Следственный комитет выясняет обстоятельства, при которых было снято видео с участием 16-летнего подростка из Невского района Петербурга. Мать подозревает, что снять штаны он мог не по своей воле.

Видео петербурженке прислал приятель сына, стало известно «Фонтанке» 18 апреля. Сотрудникам женщина рассказала, что её ребёнок исчез из квартиры в воскресенье, предположительно — через окно первого этажа.

Искать его, со слов матери, приходится не впервые. К вечеру школьник дома на появился, и в понедельник она начала обзванивать друзей. Один из них предположил, что подросток, которого видели со знакомым на футбольном поле, остался у него с ночёвкой.