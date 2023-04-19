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    По вампирской саге «Сумерки» снимут сериал

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    Lionsgate намерен снять сериал по мотивам книг Стефани Майер о любви вампира и юной девушки. Но пока все только в зачаточном состоянии.

    О планах компании, которая владеет правами на книги и фильмы, 19 апреля пишет The Hollywood Reporter. Источники издания отмечают, что автор книги, вероятно, примет участие в создании телеадаптации. Кроме планов пока ничего нет — ни платформы, которая будеь показывать сериал, ни сценариста. Главная задача сейчас как раз поиски последнего, отмечает издание.

    Сага «Сумерки» собрала в прокате больше трех миллиардов долларов.

    Ранее сообщалось, что Джоан Роулинг примет участие в создании сериала по книгам о Гарри Поттере. Первый тизер уже в сети.

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