По вампирской саге «Сумерки» снимут сериал

Lionsgate намерен снять сериал по мотивам книг Стефани Майер о любви вампира и юной девушки. Но пока все только в зачаточном состоянии.



О планах компании, которая владеет правами на книги и фильмы, 19 апреля пишет The Hollywood Reporter. Источники издания отмечают, что автор книги, вероятно, примет участие в создании телеадаптации. Кроме планов пока ничего нет — ни платформы, которая будеь показывать сериал, ни сценариста. Главная задача сейчас как раз поиски последнего, отмечает издание.

Сага «Сумерки» собрала в прокате больше трех миллиардов долларов.