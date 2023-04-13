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    HBO Max показал первый тизер к сериалу о Гарри Поттере

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    Warner Bros. Discovery работает над созданием сериала по мотивам книг о Гарри Поттере. 12 апреля обнародован первый тизер.

    Сообщается, что каждый из сезонов будет основан на одной из семи книг Джоан Роулинг, которая станет исполнительным продюсером сериала. Сценаристы не называются, точно известно, что актерский состав из фильмов задействован в сьемках не будет.

    На презентации для инвесторов прозвучало, что сериал обещает глубокое погружение в каждую из книг, а зрителям предоставится возможность взглянуть на Хогвартс по-новому.

    Отмечается, что сериал будет идти десять лет.

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