Путин поручил исправить ситуацию со скоплением транспорта на КПП «Гуково» на границе Ростовской области и ЛНР

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину наладить проезд транспорта через пункт пропуска «Гуково» на административной границе ЛНР и Ростовской области. Стенограмму публикует пресс-служба Кремля 19 апреля.
Глава государства обратил внимание на работу КПП во время визита в штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике. По его словам, на пункте пропуска скапливается большое количество транспорта, в основном гражданских большегрузов, хотя дороги при этом свободны.
Путин отметил, что ситуацию нужно исправить, расширив пункты пропуска, увеличив количество досмотровых комплексов и сотрудников.
«Я понимаю, что у нас лишнего ничего нет, но это нужно сделать», — добавил президент.