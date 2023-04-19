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    Путин поручил исправить ситуацию со скоплением транспорта на КПП «Гуково» на границе Ростовской области и ЛНР

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    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину наладить проезд транспорта через пункт пропуска «Гуково» на административной границе ЛНР и Ростовской области. Стенограмму публикует пресс-служба Кремля 19 апреля.

    Глава государства обратил внимание на работу КПП во время визита в штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике. По его словам, на пункте пропуска скапливается большое количество транспорта, в основном гражданских большегрузов, хотя дороги при этом свободны.

    Путин отметил, что ситуацию нужно исправить, расширив пункты пропуска, увеличив количество досмотровых комплексов и сотрудников.

    «Я понимаю, что у нас лишнего ничего нет, но это нужно сделать», — добавил президент.

    Президент России Владимир Путин во время поездки в Херсонскую и Луганскую области перемещался на двух видах транспортных средств — на вертолете и автомобиле. Как отмечают журналисты кремлевского пула, за руль глава государства в этот раз не садился. Пресс-служба администрации президента опубликовала видео, как проходила встреча с командующими группировок «Днепр» (Херсонское направление) и «Восток» (ЛНР). Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что поездка не была запланированной, сама встреча с военнослужащими произошла днем ранее — 17 апреля.

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