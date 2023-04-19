Любите гадюк? Они уже расползаются по земле, и их много — можете любоваться

Плюс 10 градусов — идеальная погода для гадюк. Если 8 апреля встречались единицы , то сейчас они просыпаются массово. Биолог Павел Глазков проведал местечко на побережье Ладоги, где любят зимовать эти змеи, и встретил сразу восьмерых. Об этом он рассказывает 19 апреля в своем канале «Каждой твари по паре» .

Сейчас скопления гадюк можно найти именно в тех местах, где они спали. Павел Глазков обследовал высокий песчаный край верхового болота — характерное место зимовки змей — в государственном природном заказнике «Коккоревский» во Всеволожском районе Ленинградской области. Змеи — холоднокровные животные, то есть температура их тела равна температуре окружающей среды. Поэтому сейчас им нужно прогреть свое тело под лучами солнца.

В Ленобласти гадюка обыкновенная встречается повсеместно, а в Петербурге — редко, занесена в Красную книгу города. Вообще, это одна из самых распространённых ядовитых змей на территории России.



«Гадюки не агрессивны. При встрече с человеком они пытаются уползти, или сворачиваются в кольцо и начинают громко шипеть. Случаи укусов происходят, чаще всего, по вине самого человека. К примеру, змея пытается укусить человека, если к ней неожиданно приблизились. Вообще человек не представляет интереса для гадюки. Ведь питается она мышевидными грызунами, лягушками и мелкими птенцами. По статистике в России до 90% укушенных гадюками — мужчины. Делайте выводы сами», — отмечает биолог.

