    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, с-в

    775мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.6eur89.57

    Любите гадюк? Они уже расползаются по земле, и их много — можете любоваться

    628
    1 комментарий
    ПоделитьсяПоделиться

    Плюс 10 градусов — идеальная погода для гадюк. Если 8 апреля встречались единицы, то сейчас они просыпаются массово. Биолог Павел Глазков проведал местечко на побережье Ладоги, где любят зимовать эти змеи, и встретил сразу восьмерых. Об этом он рассказывает 19 апреля в своем канале «Каждой твари по паре».

    Сейчас скопления гадюк можно найти именно в тех местах, где они спали. Павел Глазков обследовал высокий песчаный край верхового болота — характерное место зимовки змей — в государственном природном заказнике «Коккоревский» во Всеволожском районе Ленинградской области. Змеи — холоднокровные животные, то есть температура их тела равна температуре окружающей среды. Поэтому сейчас им нужно прогреть свое тело под лучами солнца.

    В Ленобласти гадюка обыкновенная встречается повсеместно, а в Петербурге — редко, занесена в Красную книгу города. Вообще, это одна из самых распространённых ядовитых змей на территории России.

    «Гадюки не агрессивны. При встрече с человеком они пытаются уползти, или сворачиваются в кольцо и начинают громко шипеть. Случаи укусов происходят, чаще всего, по вине самого человека. К примеру, змея пытается укусить человека, если к ней неожиданно приблизились. Вообще человек не представляет интереса для гадюки. Ведь питается она мышевидными грызунами, лягушками и мелкими птенцами. По статистике в России до 90% укушенных гадюками — мужчины. Делайте выводы сами», — отмечает биолог.

    В дикой природе гадюка может прожить до 15 лет. Это некрупная змея: редко встречаются особи длиннее 70 сантиметров.

    Если вы заметили змею на территории жилой застройки, она угрожает людям или находится в беде, звоните в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию по круглосуточному телефону +7 812 417–59–36.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГадюкаГадюкиЗмеиЗмеи в городеЗемноводныеЖивотныеЖивотные в дикой природеПриродаВесна
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close