Любите гадюк? Они уже расползаются по земле, и их много — можете любоваться

Плюс 10 градусов — идеальная погода для гадюк. Если 8 апреля встречались единицы, то сейчас они просыпаются массово. Биолог Павел Глазков проведал местечко на побережье Ладоги, где любят зимовать эти змеи, и встретил сразу восьмерых. Об этом он рассказывает 19 апреля в своем канале «Каждой твари по паре».
Сейчас скопления гадюк можно найти именно в тех местах, где они спали. Павел Глазков обследовал высокий песчаный край верхового болота — характерное место зимовки змей — в государственном природном заказнике «Коккоревский» во Всеволожском районе Ленинградской области. Змеи — холоднокровные животные, то есть температура их тела равна температуре окружающей среды. Поэтому сейчас им нужно прогреть свое тело под лучами солнца.
В Ленобласти гадюка обыкновенная встречается повсеместно, а в Петербурге — редко, занесена в Красную книгу города. Вообще, это одна из самых распространённых ядовитых змей на территории России.
«Гадюки не агрессивны. При встрече с человеком они пытаются уползти, или сворачиваются в кольцо и начинают громко шипеть. Случаи укусов происходят, чаще всего, по вине самого человека. К примеру, змея пытается укусить человека, если к ней неожиданно приблизились. Вообще человек не представляет интереса для гадюки. Ведь питается она мышевидными грызунами, лягушками и мелкими птенцами. По статистике в России до 90% укушенных гадюками — мужчины. Делайте выводы сами», — отмечает биолог.
В дикой природе гадюка может прожить до 15 лет. Это некрупная змея: редко встречаются особи длиннее 70 сантиметров.
Если вы заметили змею на территории жилой застройки, она угрожает людям или находится в беде, звоните в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию по круглосуточному телефону +7 812 417–59–36.