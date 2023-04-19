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    Стрелявшему в омоновца в Петербурге добавили дело о покушении на совершение теракта

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    Следствие просит продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиграна Хачикяна, стрелявшего омоновцу в живот в конце февраля. Об этом 19 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

    Помимо 317 статьи УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), фигуранту теперь также вменяют третью часть 30 и первую часть 205 статьи УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»).

    Согласно материалам дела, Хачикян изготовил не менее 521 листа бумаги, на которых в том числе были призывы к посягательству на жизнь государственного деятеля.

    «Листы он собирался раскидать на месте совершения преступления, чтобы привлечь внимание широкого круга лиц к совершенному им», — говорится в сообщении.

    «Фонтанка» писала, что при себе у Хачикяна в момент преступления было два охотничьих обреза, травматический пистолет и «коктейли Молотова».

    25 февраля в Куйбышевском суде Петербурга фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в ФКУ СИЗО 1.

    Следствие считает, что 24 февраля у Гостиного двора Хачикян дважды выстрелил в сотрудника ОМОН. По нашим данным, Тигран родом из Самарканда. В Петербурге живёт с 90-х годов, сейчас зарегистрирован в Шушарах. Человек он небогатый, биография социальная, есть в ней и служба в министерстве обороны.

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