Стрелявшему в омоновца в Петербурге добавили дело о покушении на совершение теракта

Следствие просит продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиграна Хачикяна, стрелявшего омоновцу в живот в конце февраля. Об этом 19 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.



Помимо 317 статьи УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), фигуранту теперь также вменяют третью часть 30 и первую часть 205 статьи УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»).



Согласно материалам дела, Хачикян изготовил не менее 521 листа бумаги, на которых в том числе были призывы к посягательству на жизнь государственного деятеля.

