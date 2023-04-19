В Петербурге отменили концерт казахстанского рэпера Jah Khalib

Концерт русскоязычного рэп-исполнителя из Казахстана Jah Khalib (Бахтияра Мамедова) отменили в Санкт-Петербурге. Шоу должно было состояться 25 апреля на площадке КСК «М-1 Арена». На сайте организации в среду, 19 апреля, сообщается, что мероприятие отменено.

Несколько дней назад музыкант Аким Апачев направил главе российского Минкульта запрос об отмене концертов рэпера в России, указав на возможное спонсирование ВСУ.

«Камрады, направил министру культуры Российской Федерации Любимовой Ольге Борисовне официальный запрос на отмену концертов Бахтияра Мамедова в России, по факту поддержки террористической украинской армии и возможного спонсирования ВСУ этим «артистом». Обзвонил всех, кого знаю. Написал везде, куда мог», — говорится в Telegram-канале Апачева.