Врачи из Владивостока спасли девушку с 25-сантиметровым ножом в голове

Лезвие 25-сантиметрового ножа вошло девушке в череп на 4,5 сантиметра. После этого она осталась в сознании и могла разговаривать. Об этом 19 апреля рассказали во Владивостокской клинической больнице № 2.

«В нашу клинику доставили девушку, из головы которой торчал 25-сантиметровый нож. Как оказалось, произошел несчастный случай. Что удивительно, девушка находилась в сознании и даже могла разговаривать», — поделились медики.

Девушке в череп лезвие вошло на 45 мм и не задело ни одного крупного кровеносного сосуда и жизненно важного отдела головного мозга.