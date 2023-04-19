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    Врачи из Владивостока спасли девушку с 25-сантиметровым ножом в голове

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    Лезвие 25-сантиметрового ножа вошло девушке в череп на 4,5 сантиметра. После этого она осталась в сознании и могла разговаривать. Об этом 19 апреля рассказали во Владивостокской клинической больнице № 2.

    «В нашу клинику доставили девушку, из головы которой торчал 25-сантиметровый нож. Как оказалось, произошел несчастный случай. Что удивительно, девушка находилась в сознании и даже могла разговаривать», — поделились медики.

    Девушке в череп лезвие вошло на 45 мм и не задело ни одного крупного кровеносного сосуда и жизненно важного отдела головного мозга.

    «Если бы лезвие отклонилось буквально на пару сантиметров в любую сторону, наша пациентка могла скончаться на месте или остаться инвалидом», — объяснил нейрохирург больницы Иван Радьков.

    Операция продолжалась менее часа и закончилась успешно. Сейчас девушка чувствует себя удовлетворительно.

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