Ухожу – остаюсь. Производитель водки Absolut не выдержал недели после возвращения в Россию

Шведский производитель водки компания Absolut, которой владеет французский концерн Pernod Ricard, прекратит экспорт в Россию. Об этом 18 апреля говорится в заявлении, опубликованном на ее сайте.
Только неделю назад, 11 апреля, компания решилась возобновить поставки в РФ. Это решение вызвало возмущение со стороны шведских политиков. Некоторые из них призывали бойкотировать бренд. Например, Бьорн Сёдер написал в соцсетях: «Это позор! Хватит покупать водку Absolut». Внимание на это обратило издание TVP World.
«Реакция последних дней ясно отражает ту роль, которую Absolut играет для своего обширного сообщества в Швеции. Мы признаем важность этих давних и доверительных отношений с нашими шведскими сотрудниками, партнерами, потребителями и шведским обществом в целом», — заявила генеральный директор компании Стефани Дюрру.
В сообщении уточняется, что производитель не может подвергать «массированной критике во всех формах» своих сотрудников и партнёров, а потому прекращает экспорт бренда в Россию.
«Это, к сожалению, не предотвратит попадание Absolut в руки параллельного рынка, который сильно вырос за последние месяцы и над которым мы не имеем никакого контроля», — сказано в записи.
Напомним, после начала специальной военной операции на территории Украины несколько крупнейших мировых производителей алкоголя заявили о приостановке продажи продукции в РФ или уходе из страны. В их числе оказался и Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat).