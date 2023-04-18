Ухожу – остаюсь. Производитель водки Absolut не выдержал недели после возвращения в Россию

Шведский производитель водки компания Absolut, которой владеет французский концерн Pernod Ricard, прекратит экспорт в Россию. Об этом 18 апреля говорится в заявлении, опубликованном на ее сайте.



Только неделю назад, 11 апреля, компания решилась возобновить поставки в РФ. Это решение вызвало возмущение со стороны шведских политиков. Некоторые из них призывали бойкотировать бренд. Например, Бьорн Сёдер написал в соцсетях: «Это позор! Хватит покупать водку Absolut». Внимание на это обратило издание TVP World.