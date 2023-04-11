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    Производитель водки Absolut объявил о возобновлении поставок алкоголя в Россию

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    Шведский производитель водки компания Absolut и владеющий им Pernod Ricard возобновляют экспорт алкоголя в Россию. Об этом 11 апреля сообщает газета Kristianstadsbladet со ссылкой на вице-президента по корпоративным вопросам и коммуникациям фирмы Паулу Эрикссон.

    По её словам, поставки продукции были прекращены после начала военных действий на Украине. Французский концерн Pernod Ricard, уточнила она, «действовал с учётом интересов своих сотрудников как на Украине, так и в России».

    По данным издания, после приостановки экспорта в РФ на складах были запасы Absolut, но сейчас полки опустели.

    Эрикссон добавила, что в рамках тех санкций, что действуют в настоящее время, концерн поставляет продукцию в объёме, который может «защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость».

    После начала специальной военной операции на территории Украины несколько крупнейших мировых производителей алкоголя заявили о приостановке продажи продукции в РФ или уходе из страны. В их числе оказался и Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat).

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    Гость11 Апр 2023 в 20:15
    Французы вообще не уходили. Только под нажимом шведов француз-хозяин Абсолюта сдался на время. Французы всегда были гибкими.
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