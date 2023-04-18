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    В Петербурге за комфортную поездку в троллейбусе подрались двое мужчин. У них большая разница в возрасте

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    Конфликт пассажиров на некоторое время остановил движение троллейбуса № 45 в Кировском районе города. Об этом 18 апреля говорится в Telegram-канале ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

    Битва за место произошла 17 апреля между 59-летним мужчиной в очках и 21-летним молодым человеком. Первый зарядил тростью, а парень, в свою очередь, использовал кулаки. Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении «Фонтанки», сиденье досталось старшему.

    «Фонтанка.ру»

    Пока оба выясняли, кто больше заслуживает комфорта, водитель троллейбуса нажал на кнопку тревожной сигнализации и остановился на Ленинском проспекте, около Кронштадтской площади. Росгвардейцы прибыли туда уже через три минуты.

    «В итоге пострадавший молодой человек с травмой лица и подозрением на сотрясение головного мозга был госпитализирован в одну из городских больниц, его обидчику тоже понадобилась медицинская помощь, он был доставлен в другое медучреждение», — уточнили в пресс-службе.

    Уже два года у Горэлектротранса работает так называемая «тревожная кнопка» — круглосуточный контроль за безопасностью со стороны Росгвардии. Из сравнительно свежих инцидентов — погоня за трамвайным дебоширом на Тихорецком проспекте и буйство троих пассажиров на проспекте Стачек. Осенью 2022 года у станции метро «Московская» из троллейбуса выгнали женщину с детьми, они в ответ запустили в стекло бутылкой.

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