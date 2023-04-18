В Петербурге за комфортную поездку в троллейбусе подрались двое мужчин. У них большая разница в возрасте

Конфликт пассажиров на некоторое время остановил движение троллейбуса № 45 в Кировском районе города. Об этом 18 апреля говорится в Telegram-канале ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Битва за место произошла 17 апреля между 59-летним мужчиной в очках и 21-летним молодым человеком. Первый зарядил тростью, а парень, в свою очередь, использовал кулаки. Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении «Фонтанки», сиденье досталось старшему.
«Фонтанка.ру»
Пока оба выясняли, кто больше заслуживает комфорта, водитель троллейбуса нажал на кнопку тревожной сигнализации и остановился на Ленинском проспекте, около Кронштадтской площади. Росгвардейцы прибыли туда уже через три минуты.
«В итоге пострадавший молодой человек с травмой лица и подозрением на сотрясение головного мозга был госпитализирован в одну из городских больниц, его обидчику тоже понадобилась медицинская помощь, он был доставлен в другое медучреждение», — уточнили в пресс-службе.