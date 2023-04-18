В Петербурге за комфортную поездку в троллейбусе подрались двое мужчин. У них большая разница в возрасте

Конфликт пассажиров на некоторое время остановил движение троллейбуса № 45 в Кировском районе города. Об этом 18 апреля говорится в Telegram-канале ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Битва за место произошла 17 апреля между 59-летним мужчиной в очках и 21-летним молодым человеком. Первый зарядил тростью, а парень, в свою очередь, использовал кулаки. Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении «Фонтанки», сиденье досталось старшему.