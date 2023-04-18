Офицер мобилизационного управления Генштаба получил приговор за стиральную машинку Bosch

235-й гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковнику Ивану Мертвищеву. За покушение на мошенничество его оштрафовали на 400 тысяч руб. и запретили в течение двух лет занимать должности в государственных органах. Об этом 18 апреля сообщает «Коммерсант».
Мертвищев должен был подписать рапорт о результатах проверки работы военкомата района Раменки по призыву в Вооруженные силы. Между тем в планах проверок подмосковных военных комиссариатов именно раменский не значился, и офицер решил этим воспользоваться.
По словам полковника, он хотел заработать, так как ему срочно нужна была стиральная машина после ремонта квартиры. В прениях сторон гособвинитель просил в качестве наказания два года колонии общего режима, а защита и сам подсудимый настаивали на наказании, не связанном с лишением свободы.
Известно, что при вынесении приговора суд принял во внимание смягчающие вину обстоятельства. Так, полковник признал вину, принимал участие в боевых действиях в Чечне, получил несколько орденов. Кроме того, написал рапорт с просьбой направить его в зону СВО.
Уголовное дело по статье о получении взятки, сопряженном с вымогательством, в отношении Мертвищева было возбуждено в ноябре 2022 года. Было установлено, что офицер Генштаба воспользовался призывной кампанией и за неделю до её начала связался с военным комиссаром Раменок. Во время телефонного разговора он дал понять военкому, что дела с набором призывников в его военкомате идут плохо, и он в любом случае найдёт, к чему придраться, чтобы доложить «наверх». По материалам дела, офицер Генштаба предложил военкому купить ему стиральную машинку. Выбор пал на Bosch WHA122W1BL. Сотрудники военкомата доложили о просьбе Мертвищева в департамент военной контрразведки. Нового владельца бытовой техники задержали у дома на улице Твардовского в Москве, куда ему её и привезли. Впоследствии обвинение было переквалифицировано с п. «б» ч. 5 ст. 290 (получение взятки, сопряженное с вымогательством) УК РФ, на ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).