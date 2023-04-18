Офицер мобилизационного управления Генштаба получил приговор за стиральную машинку Bosch

235-й гарнизонный военный суд вынес приговор начальнику отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковнику Ивану Мертвищеву. За покушение на мошенничество его оштрафовали на 400 тысяч руб. и запретили в течение двух лет занимать должности в государственных органах. Об этом 18 апреля сообщает «Коммерсант».

Мертвищев должен был подписать рапорт о результатах проверки работы военкомата района Раменки по призыву в Вооруженные силы. Между тем в планах проверок подмосковных военных комиссариатов именно раменский не значился, и офицер решил этим воспользоваться.

По словам полковника, он хотел заработать, так как ему срочно нужна была стиральная машина после ремонта квартиры. В прениях сторон гособвинитель просил в качестве наказания два года колонии общего режима, а защита и сам подсудимый настаивали на наказании, не связанном с лишением свободы.

Известно, что при вынесении приговора суд принял во внимание смягчающие вину обстоятельства. Так, полковник признал вину, принимал участие в боевых действиях в Чечне, получил несколько орденов. Кроме того, написал рапорт с просьбой направить его в зону СВО.