Полковник, проверяющий набор призывников в Москве, попался на Bosch

Арестованный по обвинению в получении взятки ответственный за призыв на военную службу полковник Иван Мертвищев полностью признал вину. Сотрудник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) утверждает, что получил стиральную машину в результате мошенничества, а не в качестве взятки, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, речь идет о стиральной машинке Bosch WHA122W1BL. В том случае, если в Следственном комитете согласятся с его позицией, срок может быть значительно сокращен. Возможно, снижен до штрафа.
Полковник был задержан в ноябре сотрудниками ФСБ на улице Твардовского. Именно туда была доставлена предполагаемая взятка — стиральная машина Bosch в максимальной комплектации. Ее стоимость оценивается в 72 тысячи 130 рублей.
Взятку передавал один из военкомов Москвы, который действовал в рамках оперативного эксперимента. За участие в нем его освободили от уголовной ответственности.
Полковник Мертвищев был обвинен в получении взятки, сопряженном с вымогательством (статья 290, часть 5, пункт «б» Уголовного кодекса). В данный момент он находится под домашним арестом.
По версии следствия, за взятку в виде стиральной машины полковник пообещал военкому лояльное отношение во время служебной проверки и общее покровительство.