Полковник, проверяющий набор призывников в Москве, попался на Bosch

Арестованный по обвинению в получении взятки ответственный за призыв на военную службу полковник Иван Мертвищев полностью признал вину. Сотрудник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) утверждает, что получил стиральную машину в результате мошенничества, а не в качестве взятки, сообщает «Коммерсантъ».



По данным издания, речь идет о стиральной машинке Bosch WHA122W1BL. В том случае, если в Следственном комитете согласятся с его позицией, срок может быть значительно сокращен. Возможно, снижен до штрафа.