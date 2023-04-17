ФРГ выступила за включение ядерного сектора России в новый санкционный пакет

Правительство ФРГ выступило за введение санкций в отношении ядерного сектора РФ в 11-м санкционном пакете. Об этом 17 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра экономики ФРГ.

Министр экономики Германии Роберт Хабек считает: тот факт, что ядерному сектору России по-прежнему предоставлен льготный режим в рамках санкций, «не может быть оправдан».

Напомним, в феврале ЕС утвердил десятый пакет санкций против России в связи с годовщиной с начала специальной военной операции. Для введения новых санкций необходимо согласие всех стран — участниц Европейского Союза.

