    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, с-з

    771мм

    25%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd81.63eur89.66

    ФРГ выступила за включение ядерного сектора России в новый санкционный пакет

    1392
    18 комментариев

    Правительство ФРГ выступило за введение санкций в отношении ядерного сектора РФ в 11-м санкционном пакете. Об этом 17 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра экономики ФРГ.

    Министр экономики Германии Роберт Хабек считает: тот факт, что ядерному сектору России по-прежнему предоставлен льготный режим в рамках санкций, «не может быть оправдан».

    Напомним, в феврале ЕС утвердил десятый пакет санкций против России в связи с годовщиной с начала специальной военной операции. Для введения новых санкций необходимо согласие всех стран — участниц Европейского Союза.



    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГерманияРоссияЯдерная энергетика
    ЛАЙК8
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close