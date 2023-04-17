«Что-то у тебя ягодицы какие-то обвислые». История маркетолога, которая решила уйти в фитнес-бикини

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Четвертый десяток, двое детей, нелюбимая работа, разлад в семье. Узнали себя? Героиня «Фонтанки» Владлена Стрелец рассказала о том, как «грустная попа» привела ее на сцену.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Мы встречаемся с Владленой в лаунж-зоне фитнес-клуба в одном из спальных районов Петербурга. Передо мной — загорелая, подтянутая и сияющая женщина в ярком спортивном костюме. На днях она приняла участие в очередном чемпионате по бодибилдингу и фитнесу. Призовое место не заняла, признается — все еще впереди. Владлена пришла в спорт всего 3,5 года назад. Теперь она спортсмен и фитнес-тренер.

— Кем вы были до зала, и что стало толчком?

— Я была прежде всего мамой, руководителем в ресторанной сети крупной. Уезжала на работу в семь утра возвращалась в девять вечера. Была очень уставшая всегда, временами злая и… бесформенная. Дважды в роды я набирала по 23 килограмма и очень долго не могла привести себя в форму. Со спортом я была на «вы», потому что я ничем никогда не занималась. Что меня сподвигло? Муж как-то очень искренне и откровенно один раз мне сказал, когда я утром собиралась на работу: «Что-то у тебя ягодицы очень какие-то обвислые. Как-то так всё не очень выглядит».



Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





— Обиделись?

— Нет, не обиделась, потому что я знаю, что он это сказал любя, а не с желанием меня как-то унизить. Потому что я всегда для него самая лучшая, самая королева. Но между нами есть правда. Мне не нравится его колючая борода, а ему не нравится моя обвислая попа. Ну, как бы всё, что здесь поделать. Можно сделать что-то с этим, а можно ничего не делать, от этого отношения не поменяются. Но мне захотелось выглядеть максимально красиво. Плюс мне еще сейчас 39 и в моих ценностях есть красота. Я Весы по знаку зодиака. Не знаю, читательницы поймут вообще о чем я говорю, мужчины скажут: «Опять они про свои знаки зодиака»… Но мне важна эстетика, мне важно, чтобы все было красиво. Такой вот я утопист. И я пошла в зал. Муж меня познакомил с моим первым тренером, и я пошла заниматься.



— Тяжело было начать?

— Да. Вы знаете, что меня спасало? Мы с мужем занимались вместе и придумали для себя такой челлендж под названием «Жиробаттл». Кто за три месяца больше похудеет, у кого будут лучше результаты, тот и выиграл. Спорили на 10 тысяч рублей.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





— И кто победил?

— Конечно, я. В этом нет сомнений.

— С залом разобрались. А как вы дошли до участия в соревнованиях в номинации «Фитнес-бикини»?

— Я думаю, что у тренера были определенные амбиции, и он понимал, что мне нужно повесить какую-то морковку, нарисовать какую-то финальную точку. Некоторые худеют к отпуску — это для них морковка. Я очень благодарна ему, что он рискнул, и я впервые вышла на сцену. Собирали меня всем миром. Купальник мне дала девочка, туфли мы покупали с рук, потому что все это было дорого, и я не понимала смысл этих трат на тот момент. Я вышла в не очень хорошей форме, была худая, заняла предпоследнее место. Но это был колоссальный опыт.



Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





— Что вы чувствовали, когда выходили на сцену в сверкающем купальнике и на каблуках?

— По ощущениям это как свадьба. Я три раза выходила на сцену, и три раза словно выходила замуж по ощущениям. Сборы, адреналин, предвкушение.



— Что самое сложное в подготовке к чемпионату?

— Самое сложное — не сбиться с системы и не заболеть. У спортсмена выстроен макроцикл, который состоит из микроциклов тренировок. К примеру, в декабре я делала операцию на грудь, и на месяц я выпала из тренировок. Это самое страшное. Кто-то болеет ковидом, у кого-то падает иммунитет при неграмотном тренинге, и очень страшно выпасть на месяц. В первый раз мне очень сложно было держать питание. Мозг сопротивлялся. По ночам я ела булочки-арнаутки, как из детства. Как-то раз я призналась тренеру, что ночью я съела ложку меда, он побагровел и выбежал из зала. Перед соревнованиями этого вообще нельзя делать, потому что ты отекаешь, происходит задержка жидкости, а это сказывается на форме. Я тогда не понимала, как так — булочка 100 калорий и салат 100 калорий, почему мне нельзя съесть эту булку? Со временем я уже поняла все нюансы, из чего складывается форма.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Сильно дисциплина повлияла на образ жизни? Все-таки лишний раз не выпьешь и не съешь все, что хочется.

— Не пьешь и не гуляешь по факту уже в последние два месяца перед соревнованиями. Друзья уже привыкли, никуда меня не зовут. Говорят: «Ты злая, не ходи с нами никуда». Да и не то чтобы я злая, я просто очень собранная, не могу расслабиться. Не могу сказать, что мне тяжело без алкоголя. Первое время я переживала о том, что друзья примут меня за фанатичку, а потом уже привыкла. После первого выхода на сцену ты уже понимаешь, ради чего все эти жертвы, спокойно отказываешься от излишеств.



— Что вы обычно идете есть сразу после соревнований, когда все можно?

— Все было. Хинкали, хачапури по-аджарски, чашушули, наполеон, вино и так далее. Но самое вкусное, что я ела после соревнований — бородинский хлеб со сливочным маслом.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— У вас искусственная грудь, через эту операцию проходит большинство бикинисток. Важен ли размер для индустрии?

— Однозначно, с грудью женщина смотрится выигрышнее. В номинации «Фитнес-бикини» у женщины должна быть фигура «песочные часы». Соответственно, если внизу все хорошо, а вверху ничего нет, то получается диспропорция. А грудь дает визуальное увеличение верха. У меня, например, спина плохо растет вширь. Я ее еще не успела раскачать, почему и не беру призовые места. Мне еще нужно время. У меня был нулевой размер груди. Когда ты с такой грудью встаешь в боковую позицию, купальник оттопыривается, а под ним зияет пустота. Это очень некрасиво, меня это раздражало. Когда я примерила силикон в кабинете у врача на консультации, я подумала, что мой нулевой размер — это какая-то ошибка природы. Поэтому без сомнений исправила это недоразумение.



— Легко ли конкурировать с молодыми девушками? Как правило, прогрессируют они гораздо быстрее

— Я пока не хожу в ростовые номинации, где участвуют молодые. Я иду в номинацию «Мастера» — там женщины моего возраста. Я могу сказать, что молодые девушки быстрее прогрессируют, но качество проработки у участниц моего возраста лучше. Могу сказать, что чувствуют себя девушки моего возраста более уверенно. Они уже родили детей и могут уделить время себе. А девчонки молодые только начинают заводить отношения, беременеть. И очень многие либо выпадают из тренировок, либо забрасывают их.

— На вас чаще стали обращать внимание мужчины?



— Мужчины? Нет. Я злюка. Я же пришла в этот спорт, уже будучи замужем. Начала заниматься фанатично, мне настолько это нравится. Я была маркетологом, занималась совершенно другим делом и постоянно жила с ощущением, что занимаюсь чем-то не тем. Я не видела результата своей работы. Прошла акция, компания получила деньги, а ты думаешь: «Благодаря мне это или так просто случилось?» Очень трудно подсчитать результаты маркетинговых усилий. А здесь я вижу результат своих подопечных. Была толстая — стала худая. Был дрищ — стал качок. Был сколиоз — сколиоз уменьшился. И я настолько этим увлечена, что даже не замечаю, насколько больше на меня стал обращать внимание противоположный пол. Чаще даже смотрят женщины. Смотрят с восхищением и начинают сильнее качаться.



— Как вы относитесь к умеренному бодипозитиву? Уважаете ли вы женщин, которые не стремятся заполучить рельефный пресс?

— Прекрасно отношусь. У меня есть две лучшие подруги, они больше, меня раза в два. Но смотрите какой момент — они себе нравятся. Они сочные, они красивые, у них есть талия, у них красивый макияж, прическа, они кайфовые. Я люблю их обнимать и щупать. Если человек себя принимает и может себя подать, ради бога, почему нет. Когда мы идем гулять с моей подругой — я худая, с мышцами, и она в платье красивом шифоновом, с локонами — мы смотримся одинаково хорошо. Но она себя принимает. Часто бывает, что женщины не чувствуют себя комфортно в своем теле. И тогда я протягивают им руку помощи. Вообще я не делю людей на толстых и худых.

— А как относитесь к женскому бодибилдингу?

— Да прекрасно, очень уважаю спортсменок. Это большой труд, у каждой тоже своя история и причины. Но для меня все, что выше бодифитнеса — это no sexy. Мне это нравится с профессиональной точки зрения, но не считаю это сексуальным.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Бытует мнение, что в зале нет фанатиков со здоровой головой, все приходят в спорт, чтобы решить какие-то свои ментальные проблемы. Что Вы об этом думаете?

— Зал — это наркотик. Это колоссальный выброс эндорфина. Когда тренировка построена грамотно, и тебе все в кайф, ты чувствуешь состояние абсолютного расслабления, опустошения. Светлая голова, уходят все проблемы, выделяются эндорфины. Если я заболею и четыре дня не приеду в зал, у меня начинается ломка. Падает настроение. Для меня зал это лучшая терапия. Благодаря залу я могу сказать, что я счастливый адекватный человек.



— То есть раньше было не так?

— До этого было всё плохо. Я была жертвой, была агрессивной, часто навязывала свое мнение и имела много проблем в отношениях с мужем. Теперь я настолько полюбила себя, что не вижу смысла тратить время и нервы на какие-то мелочи. Я направила энергию с разрушения на созидание.

К примеру, после недавних соревнований мы обсуждали с мужем, куда я еще могу пойти. Я сказала, что хочу в бодифитнес, это более мышечная номинация. И он стал меня провоцировать, говоря, что не будет жить с женщиной, которая похожа на мужика. Я вижу эти провокации и понимаю, что я не хочу из-за такой ерунды ссориться.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— К чему стоит подготовится женщине, которая с понедельника решила наконец подружиться с беговой дорожкой, гантелями и гравитроном?

— Женщине нужно подготовиться к тому, что она станет более уверенной и крутой. Она начнет больше зарабатывать, потому что, у нее появится море энергии для других сфер. Возможно, она поменяет свое окружение, возможно, у нее появится много завистников. Есть такое понятие «менталитет краба». Если поставить ведро с крабами на берегу океана, солнце начнет их высушивать. Один краб обязательно попытается вылезти из ведра и доползти до воды. Но остальные сородичи будут его затягивать обратно. Через это предстоит пройти каждому, кто решит изменить свою жизнь. Людям некомфортно с теми, кто воплощает в реальность их собственные мечты.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дам совет: не нужно ни о чем думать. Надо просто делать. Не нужны вам эти лосины дорогие, самый лучший фитнес-клуб, какое-то особое питание от какого-то известного спортсмена. Нужно просто встать и делать хотя бы по маленькому шажочку каждый день. Как робот. Вырабатывайте привычку и дисциплину.

Беседовала Олеся Михайлова, «Фонтанка.ру»