Петербургское оборонное предприятие выпустит облигации на миллиард. Все пойдет на модернизацию и расширение

Петербургское предприятие «ЗАСЛОН», разработчик и производитель авиационного, морского и сухопутного вооружения, намерено выйти на рынок облигаций. Как сообщила компания 17 апреля, она проведет первый сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 1 млрд рублей.



Предприятие планирует заинтересовать как институциональных инвесторов и фонды, так и брокеров и частных вкладчиков. Для инвесторов разрабатывается партнерская программа, в которой будут предусмотрены специальные условия и бонусы, отмечают в «ЗАСЛОНе».