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    Петербургское оборонное предприятие выпустит облигации на миллиард. Все пойдет на модернизацию и расширение

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    Петербургское предприятие «ЗАСЛОН», разработчик и производитель авиационного, морского и сухопутного вооружения, намерено выйти на рынок облигаций. Как сообщила компания 17 апреля, она проведет первый сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 1 млрд рублей.

    Предприятие планирует заинтересовать как институциональных инвесторов и фонды, так и брокеров и частных вкладчиков. Для инвесторов разрабатывается партнерская программа, в которой будут предусмотрены специальные условия и бонусы, отмечают в «ЗАСЛОНе».

    Организаторами выпуска облигаций станут банк «Россия» и Промсвязьбанк. Диапазон доходности по устанавливаемому купону составит 12–12,50% годовых. Расчетная ожидаемая доходность к погашению (YTM) составит 12,36–12,89% годовых.

    Привлеченные средства «ЗАСЛОН» планирует направить на расширение производственных мощностей заводов в Петербурге, Пушкине и Новосибирске, на модернизацию и пополнение оборотных средств, а также на софинансирование проектов гражданского направления (разработка медицинской техники и УЗИ-аппаратов, микроэлектроника, телекоммуникации, инфраструктурное строительство и др.).

    По итогам 2022 года выручка АО «ЗАСЛОН» увеличилась на 33% по сравнению с результатами 2021 года, составив 12 млрд рублей. В текущем году компания прогнозирует рост финансовых показателей и выручки до уровня 14 млрд рублей.

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