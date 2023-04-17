«Второй день рождения». Водитель машины рассказал, как ему удалось избежать удара фуры на Комендантском проспекте

После массовой аварии в Выборгском районе одна из петербургских семей может отпраздновать «второй день рождения». Фура на скорости едва не задела их машину. То, что беды удалось избежать, отец семейства называет чудом.



«Мы с женой и дочкой ехали с дачи, как обычно. Дочке пять лет. Я знаю эту дорогу прекрасно. Понимаю, что она достаточно скоростная, прямая. Я перестроился прямо перед происшествием. Это привело к тому, что мы не пострадали», — рассказал Андрей 17 апреля.

По словам мужчины, за все 20 лет вождения это первый раз, когда он оказывается в близости к такой масштабной аварии.