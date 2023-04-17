«Второй день рождения». Водитель машины рассказал, как ему удалось избежать удара фуры на Комендантском проспекте

После массовой аварии в Выборгском районе одна из петербургских семей может отпраздновать «второй день рождения». Фура на скорости едва не задела их машину. То, что беды удалось избежать, отец семейства называет чудом.
«Мы с женой и дочкой ехали с дачи, как обычно. Дочке пять лет. Я знаю эту дорогу прекрасно. Понимаю, что она достаточно скоростная, прямая. Я перестроился прямо перед происшествием. Это привело к тому, что мы не пострадали», — рассказал Андрей 17 апреля.
По словам мужчины, за все 20 лет вождения это первый раз, когда он оказывается в близости к такой масштабной аварии.
«Сейчас дочка в детском саду, за ней наблюдают, она у меня сильная. Жена очень переживает из-за случившегося», — поделился горожанин.
Испуг испытали и те, кто просто проезжал мимо. Об «оцепенении» рассказала Катрин, которая нередко бывает на этом участке дороги.
«Там езжу часто. Проезжала ровно через 20 минут после аварии. Очень страшно. Надеюсь, все живы», — поделилась женщина.
Ранее «Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлен момент удара. По данным полиции, столкновение одного грузового и девяти легковых автомобилей на углу Комендантского проспекта и Легковой улицы произошло в 11:05 в понедельник. В результате пострадали шесть человек, их госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое, у остальных — травмы средней степени тяжести.