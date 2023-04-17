Диван на палубе, чтобы поместились чиновники и прокуроры. Смольный закупает катер за 100 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга хотят приобрести моторное судно за 100 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Согласно техническому заданию, оно будет предназначено для походов по рекам и каналам и акватории прибрежной морской зоны.
Судно длиной от 14,4 до 15,4 м и шириной от 3,9 до 4,3 м должно вмещать экипаж из 2 человек и 10 пассажиров.
Скорость хода на тихой глубокой воде — не менее 25 узлов. На судне будут носовая и кормовая каюта, рубка и открытая смотровая площадка с тентом в кормовой части.
В носовой каюте заказчик хочет видеть П-образный диван с покрытием из экокожи и с подъемным столом, который трансформируется в спальное место, а также шкаф, тумбочку и нишу. Кормовая каюта должна быть оснащена встроенным металлическим ящиком для хранения документов, двумя диванами с покрытием из экокожи с подъемным столом, которые трансформируются в спальное место, и другой мебелью. Рубка должна быть оборудована корпусной и мягкой мебелью и разделена на две функциональные зоны: салон и пост управления судном. В салоне нужно установить диван из экокожи на пять человек и кухню с плитой, чайником, холодильником и микроволновкой. На смотровой площадке победителю конкурса предстоит установить двухместный диван.
На крыше рубки должны находиться сигнально-отличительные огни, прожектор, горн, громкоговоритель, световая панель. На мачте — речная антенна УКВ, сигнально-отличительные огни, светоимпульсные отмашки, датчик радиолокационной станции, камеры заднего обзора и переднего обзора.
Как пояснили «Фонтанке» в Агентстве внешнего транспорта, которое разрабатывало требования, в рамках данной закупки приобретается патрульное судно. В зону ответственности комитета по транспорту в части организации плавания маломерных судов и контроля за ними входит морская акватория, расположенная за Кронштадтом. Но имеющиеся сегодня в АВТ катера могут выходить туда только в очень хорошую погоду. «Поэтому для надлежащего исполнения возложенных полномочий требуется судно с хорошей мореходностью для плавания в прибрежных морских водах, а также большой вместимостью, так как в рамках мероприятий Межведомственной транспортной комиссии помимо представителей АВТ и Комитета, участвуют сотрудники МЧС (ГИМС), транспортной прокуратуры, УГМРН и полиции», — прокомментировали в АВТ.