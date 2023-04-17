Диван на палубе, чтобы поместились чиновники и прокуроры. Смольный закупает катер за 100 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга хотят приобрести моторное судно за 100 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Согласно техническому заданию, оно будет предназначено для походов по рекам и каналам и акватории прибрежной морской зоны.

Судно длиной от 14,4 до 15,4 м и шириной от 3,9 до 4,3 м должно вмещать экипаж из 2 человек и 10 пассажиров.

Скорость хода на тихой глубокой воде — не менее 25 узлов. На судне будут носовая и кормовая каюта, рубка и открытая смотровая площадка с тентом в кормовой части.