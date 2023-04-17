Зима на ЗСД растянулась с октября по апрель. Дорожники подсчитали снег и соль

Зимний сезон у Петербургских дорожников длится дольше календарного: началом принято считать 1 ноября, а окончанием — 15 апреля. Эта же зима на ЗСД оказалась еще длиннее, начавшись уже в октябре.



Первую противогололедную обработку Западного скоростного диаметра Петербурга в сезоне-2022/23 провели уже 13 октября, так как в этот день температура воздуха на магистрали опустилась ниже нуля, рассказали 17 апреля в пресс-службе «Магистрали Северной столицы». Последний раз в этом сезоне дорогу обрабатывали от гололеда в ночь с 5 на 6 апреля. Всего за долгую зиму на ЗСД израсходовали 9700 тонн соли и 1385 тонн песко-соляной смеси.