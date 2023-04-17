Зима на ЗСД растянулась с октября по апрель. Дорожники подсчитали снег и соль

Зимний сезон у Петербургских дорожников длится дольше календарного: началом принято считать 1 ноября, а окончанием — 15 апреля. Эта же зима на ЗСД оказалась еще длиннее, начавшись уже в октябре.
Первую противогололедную обработку Западного скоростного диаметра Петербурга в сезоне-2022/23 провели уже 13 октября, так как в этот день температура воздуха на магистрали опустилась ниже нуля, рассказали 17 апреля в пресс-службе «Магистрали Северной столицы». Последний раз в этом сезоне дорогу обрабатывали от гололеда в ночь с 5 на 6 апреля. Всего за долгую зиму на ЗСД израсходовали 9700 тонн соли и 1385 тонн песко-соляной смеси.
Снега за зиму с магистрали вывезли 61 тысячу кубометров. Для этого понадобилось 3050 ходок самосвалов на снегоприемные пункты. Такого количества снега хватило бы, чтобы покрыть всю Дворцовую площадь слоем в 1 метр, отмечают в компании. При этом рекорд по количеству выпавшего снега за сутки был в марте: 12 марта на ЗСД насыпало 17 сантиметров осадков. Уборочная техника за сезон в общей сложности намотала по магистрали 759 586 километров — это расстояние равно 21 кругосветному путешествию. А фронтальные погрузчики, работа которых измеряется не в километрах, а в моточасах наработали за зиму 9667 моточасов.
Сейчас погода в Петербурге радует устойчивым «плюсом», и, по прогнозам синоптиков, температура не собирается опускаться ниже нуля даже ночью. Большая часть спецтехники на ЗСД сменила зимние ковши на летнее оборудование, и на магистрали вовсю идет весенняя уборка. В ближайшие два месяца с магистрали рассчитывают вывезти более 2 тысяч кубометров смёта.