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    Прокуратура оценила потоп в квартире в доме Алюшинского в 1,5 млн. Отвечать будет ЖКС

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    Прокуратура провела проверку после мартовского потопа в доме Алюшинского на Большом проспекте Петроградской стороны. Исследование показало, что на ремонт одной из квартир придется потратить больше 1,5 миллиона рублей.

    В суд уже направлен иск к ЖКС № 1 Петроградского района, сообщает пресс-служба прокуратуры 17 апреля. В ведомство обратилась пожилая пара — в квартире пенсионеров остались протечки, оказался поврежден ламинат, отклеились обои, на оголенных стенах появился грибок.

    Прокуратура установила, что причиной этому стал дефект на стояке центрального отопления, расположенного на чердаке, из-за которого затопило квартиру. Предполагается, что ЖКС компенсирует ущерб и моральный вред, в адрес гендиректора внесли представление об устранении нарушений.

    «Фонтанка» рассказывала и показывала, как этот потоп обрушил потолок в квартире петербургского музыканта. Через две недели заливать стало уже другую парадную.

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