Прокуратура оценила потоп в квартире в доме Алюшинского в 1,5 млн. Отвечать будет ЖКС

Прокуратура провела проверку после мартовского потопа в доме Алюшинского на Большом проспекте Петроградской стороны. Исследование показало, что на ремонт одной из квартир придется потратить больше 1,5 миллиона рублей.



В суд уже направлен иск к ЖКС № 1 Петроградского района, сообщает пресс-служба прокуратуры 17 апреля. В ведомство обратилась пожилая пара — в квартире пенсионеров остались протечки, оказался поврежден ламинат, отклеились обои, на оголенных стенах появился грибок.



Прокуратура установила, что причиной этому стал дефект на стояке центрального отопления, расположенного на чердаке, из-за которого затопило квартиру. Предполагается, что ЖКС компенсирует ущерб и моральный вред, в адрес гендиректора внесли представление об устранении нарушений.

