Теперь в другой парадной. Доходный дом Алюшинского на Петроградке снова заливает

В доходном доме Алюшинского на Большом проспекте Петроградской стороны, 69, жителям снова пришлось вооружиться ведрами и тазиками. Теперь потоп произошел в другой парадной — и, как отмечают в ЖКС, по другой причине.

Видео из квартиры на пятом этаже 14 марта «Фонтанке» прислал читатель. «Над нами есть мансарда, но она не до самого края, отсюда и все беды. Нас постоянно топит в этом месте», — добавил наш собеседник. Он также отметил, что год назад в квартире уже был потоп: тогда УК «сказала, что крышу отремонтировали, и квартиру поставили в очередь на ремонт», но потолок якобы все еще хранит следы происшествия.

Начальник участка из ЖКС №1 Петроградского района протечку «Фонтанке» подтвердил. «Сейчас там кровля течет. Там мансарда построена, у нее сделан балкон, застелен плиткой. Там скопился снег, начал таять, все течет в квартиру к людям», — пояснил он.

На кровле, на мансарде скопился снег, поэтому капельная течь попадает в несколько квартир, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе администрации Петроградского района. «Доступ на мансарду для очистки кровли затруднен. Не всегда жильцы находятся дома. Сотрудники ЖКС №1 завтра должны произвести сброску снега», — добавили там. В администрации уточнили, что, как только позволят погодные условия, специалисты обследуют кровлю и выполнят работы по изменению водоотвода.



«Фонтанка» рассказывала, как в начале марта «Ниагарский водопад» обрушился из-за аварии на квартиру петербургского музыканта в этом же доме. Там рухнул потолок, оказалась уничтожена техника. Жительница этой квартиры отмечает, что с тех пор никаких мер принято не было: «Обстучали штукатурку и все».

