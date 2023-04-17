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    Упала, разбилась, стёкла вдребезги. Три лазурных автобуса столкнулись «паровозом» на Московском

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    32 комментария

    Три городских пассажирских автобуса столкнулись утром 17 апреля на Московском проспекте около станции метро «Московская».

    Как сообщили «Фонтанке» в компании «Домтрансавто», в ДТП попали автобусы маршрутов № № 147, 150 и 252. Никто не пострадал. Специалисты компании разбираются в причинах, они станут понятны после изучения записей видеорегистраторов автобусов.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Аварию обсуждают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Я ехала в среднем автобусе, упала, разбилась», — рассказывает подписчица группы Елена. Судя по кадрам, удар был сильный: у двух автобусов полностью разбиты лобовые окна.

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