Петербургские депутаты предлагают ввести полный запрет на курение в России

Депутаты из Петербурга по новозеландскому образцу разработали законопроект для радикальной борьбы с курением — о полном запрете продажи никотиносодержащей продукции родившимся после 1 января 2011 года и для них же — запрет на потребление такой продукции. Текст законопроекта «Фонтанке» 14 апреля предоставил замглавы фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

Проект федеральной инициативы разработали и внесли на рассмотрение Заксобрания парламентские комиссии по соцполитике и по организации публичной власти и административно-территориальному устройству.

Законопроект предлагает корректировку федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции». В частности, авторы предлагают дать органам федеральной власти полномочия по разработке и реализации поэтапного плана полного сокращения производства табачных изделий и никотиносодержащей продукции, а также устройств для их потребления и кальянов. Кроме того, чиновникам предлагается дать право разрабатывать специальные госпрограммы по перепрофилированию деятельности табачных предприятий до 1 января 2088 года.

Самая радикальная из предложенных корректировок — введение запрета для лиц, рожденных в 2011 году и моложе, на «приобретение, хранение, перевозку и потребление табака, табачных изделий, никотиносодержащей продукции, устройств для потребления никотиносодержащей продукции и кальянов». Авторы предложили прописать, что с 2025 года табачные и никотиносодержащие изделия и устройства для их употребления продаются только при предъявлении паспорта или другого удостоверения личности. Продавцов, соответственно, обязать отказывать покупателю в продаже таких товаров, если последний не предъявил паспорт.

А с 1 января 2088 года авторы предлагают полностью запретить на территории России «производство, импорт, оптовую торговлю, розничную продажу, употребление и распространение табака, табачных изделий или никотиносодержащей продукции, устройств для потребления никотиносодержащей продукции», В конце 2022 года парламент Новой Зеландии принял первый в мире закон о запрете продавать табачные изделия всем, кто родился в 2009 году и позже. «Я, конечно, не курю и не выношу дым. Но «жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе», — прокомментировал документ Вишневский.