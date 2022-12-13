    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -6

    3 м/с, южн

    748мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd62.77eur66.27
    СРОЧНО

    Перекресток у метро «Дыбенко» в плотном белом паре

    В Новой Зеландии запретили продавать сигареты всем, кто родился после 2009 года

    1619
    6 комментариев

    Парламент Новой Зеландии в третьем чтении принял закон о пожизненном запрете продажи табачных изделий всем, кто родился после 1 января 2009 года. Об этом 13 декабря сообщает радио RNZ.

    Кроме того, новый закон снижает разрешенную концентрацию никотина в табачных изделиях и сокращает число торговых точек по продаже табака в 10 раз, то есть с 6 тысяч до 600.

    RNZ отмечает, что уровень курения в стране и без того низкий. Ежедневно курят всего 8% взрослого населения, что в два раза меньше, чем было еще 10 лет назад. К 2025 году действующее правительство намерено сделать Новую Зеландию полностью некурящей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК16
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close