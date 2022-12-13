В Новой Зеландии запретили продавать сигареты всем, кто родился после 2009 года

Парламент Новой Зеландии в третьем чтении принял закон о пожизненном запрете продажи табачных изделий всем, кто родился после 1 января 2009 года. Об этом 13 декабря сообщает радио RNZ.



Кроме того, новый закон снижает разрешенную концентрацию никотина в табачных изделиях и сокращает число торговых точек по продаже табака в 10 раз, то есть с 6 тысяч до 600.



RNZ отмечает, что уровень курения в стране и без того низкий. Ежедневно курят всего 8% взрослого населения, что в два раза меньше, чем было еще 10 лет назад. К 2025 году действующее правительство намерено сделать Новую Зеландию полностью некурящей.

