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    Летние столики кафе появятся в Петербурге с 16 апреля. Смольный внес изменения в правила благоустройства

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    Власти Петербурга разрешили кафе ставить сезонную уличную мебель с 16 апреля по 15 октября, следует из постановления правительства, опубликованного 14 апреля. Таким образом Смольный продлил сроки установки упрощенных летних кафе, которые ранее можно было ставить с 1 мая по 30 сентября.

    В понятие сезонной мебели входят столы, стулья, скамьи, кресла, софы, зонты, вазоны. Площадь такой веранды не должна превышать площадь помещения самого кафе. Выставлять летнюю мебель можно с 8 утра до 24:00. При этом для прохода должно оставаться не менее 1,5 метра ширины тротуара.

    Для установки упрощенной веранды достаточно подать заявку в Комитет имущественных отношений (КИО). Срок рассмотрения заявки 10 дней, услуга бесплатна.

    Ранее Смольный разрешил также с 16 апреля выставлять обычные летние кафе, для установки которых нужно заключать договор размещения с городом.

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    ПетербургСмольныйЛетние веранды
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