Летние столики кафе появятся в Петербурге с 16 апреля. Смольный внес изменения в правила благоустройства

Власти Петербурга разрешили кафе ставить сезонную уличную мебель с 16 апреля по 15 октября, следует из постановления правительства, опубликованного 14 апреля. Таким образом Смольный продлил сроки установки упрощенных летних кафе, которые ранее можно было ставить с 1 мая по 30 сентября.



В понятие сезонной мебели входят столы, стулья, скамьи, кресла, софы, зонты, вазоны. Площадь такой веранды не должна превышать площадь помещения самого кафе. Выставлять летнюю мебель можно с 8 утра до 24:00. При этом для прохода должно оставаться не менее 1,5 метра ширины тротуара.