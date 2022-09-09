Лето начинается в апреле. Смольный разрешил ставить уличные столики кафе на две недели раньше

С 2023 года петербургские предприниматели смогут открывать летние кафе уже в середине апреля. Соответствующие изменения в правила благоустройства подписал губернатор Александр Беглов, сообщает 9 сентября пресс-служба Смольного.
Ранее кафе на открытом воздухе могли работать с 1 мая по 30 сентября. С 2023 года временные сооружения, веранды и выносные столики можно будет устанавливать уже с 16 апреля. Срок окончания летнего сезона остается прежним.
«Летние веранды привлекают внимание посетителей и увеличивает выручку. В апреле у нас уже много погожих дней. О том, чтобы сдвинуть начало сезона на две недели раньше, нас просили сами предприниматели, и город пошёл им навстречу», — цитируются в сообщении слова Александра Беглова.
Сейчас в Санкт-Петербурге действуют 626 договоров для размещения летних кафе.