В лесах под Петербургом показывают лиры и брови

На тетеревином току во Всеволожском районе Ленобласти усиливаются страсти. Петербургский биолог Павел Глазков наблюдает за птицами из специального шалаша, чтобы не потревожить их. Об этом он рассказывает 14 апреля в своём канале «Каждой твари по паре» .

Каждую весну тетерева собираются на токовище, чтобы найти себе пару. Месяц назад самцы присматривались к месту будущих брачных турниров, а теперь уже выбрали себе участки, чтобы отстаивать их в боях. По утрам они исполняют свою знаменитую весеннюю песню — бормотание.



«Между самцами начинают вспыхивать драки. И внешне они преобразились, один только хвост в виде лиры чего стоит! Брови налились кровью и увеличились в размере в сотни раз. Учеными доказано, что чем больше размер бровей у тетерева, тем выше его шанс привлечь к себе невесту», — рассказывает Павел Глазков.

