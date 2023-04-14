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    В лесах под Петербургом показывают лиры и брови

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    На тетеревином току во Всеволожском районе Ленобласти усиливаются страсти. Петербургский биолог Павел Глазков наблюдает за птицами из специального шалаша, чтобы не потревожить их. Об этом он рассказывает 14 апреля в своём канале «Каждой твари по паре».

    Каждую весну тетерева собираются на токовище, чтобы найти себе пару. Месяц назад самцы присматривались к месту будущих брачных турниров, а теперь уже выбрали себе участки, чтобы отстаивать их в боях. По утрам они исполняют свою знаменитую весеннюю песню — бормотание.

    «Между самцами начинают вспыхивать драки. И внешне они преобразились, один только хвост в виде лиры чего стоит! Брови налились кровью и увеличились в размере в сотни раз. Учеными доказано, что чем больше размер бровей у тетерева, тем выше его шанс привлечь к себе невесту», — рассказывает Павел Глазков.

    Со дня на день здесь появятся и тетёрки, и тогда самцы будут выяснять отношения ещё азартнее.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

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