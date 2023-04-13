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    МиГ-31 развернул норвежский «Посейдон» над Баренцевым морем

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    Российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолет Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом 13 апреля сообщило Минобороны.

    Сегодня военные зафиксировали, что к российской границе над акваторией Баренцева моря приближается воздушная цель. Для опознания в воздух подняли истребитель МиГ-31. Ею оказался норвежский самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон».

    «После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — говорится в сообщении военного ведомства.

    Нарушения российской госграницы допущено не было.

    Накануне стало известно, что над Балтийский морем российский Су-27 развернул немецкий самолет.

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