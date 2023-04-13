Росприроднадзор ищет пассажира, выпустившего удава в метро Петербурга

Императорский удав снова попал в сферу интересов Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора и на видео в петербургском метро. Ведомство ищет встречи не только с пресмыкающимся пассажиром, сообщили в пресс-службе 13 апреля.



Видеозапись, которая привлекла внимание управления, опубликована порталом «Мегаполис» накануне. На кадрах молодой человек на перегоне между станциями «Волковская» и «Бухарестская» демонстрирует рептилию, обвивающую сначала поручни, а потом шею. Её опознали. Это императорский удав, который находится в перечне запрещённых к содержанию видов. На него распространяется действие конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

