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    Росприроднадзор ищет пассажира, выпустившего удава в метро Петербурга

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    Императорский удав снова попал в сферу интересов Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора и на видео в петербургском метро. Ведомство ищет встречи не только с пресмыкающимся пассажиром, сообщили в пресс-службе 13 апреля.

    Видеозапись, которая привлекла внимание управления, опубликована порталом «Мегаполис» накануне. На кадрах молодой человек на перегоне между станциями «Волковская» и «Бухарестская» демонстрирует рептилию, обвивающую сначала поручни, а потом шею. Её опознали. Это императорский удав, который находится в перечне запрещённых к содержанию видов. На него распространяется действие конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Личность игравшего со змеёй пассажира устанавливают. Управление рассматривает вопрос о мерах воздействия и готовит запрос в правоохранительные органы.

    «Ведомство просит всех, кто узнал молодого человека на видео, сообщить имеющуюся информацию о нём по телефону: +7 (812) 719-84-41», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Летом на зелёной линии метрополитена на видео снимали императорского удава Васю. После того как запись разлетелась по соцсетям и СМИ, владельца нашли и вынесли ему предупреждение. Его обязали обеспечить всё для процветания Васи и предупредили, что змею могут изъять, если он не будет держать питомца при себе. Хозяин как будто внял и вскоре был замечен в метро с другой рептилией — не запрещённой к содержанию.

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