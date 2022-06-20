Росприроднадзор попросил петербуржца держать удава при себе и не кататься с ним в метро

Удав, путешествующий по вагону метро в Петербурге, стал поводом для проверки. Владельца змеи быстро нашли и вынесли ему предупреждение. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

«В соответствии с законом об ответственном обращении с животными гражданину предложено принять меры, направленные на содержание удава в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также не допускать организацию и проведение мероприятий, которые не обеспечивают безопасность граждан и животного. В случае, если предостережение не будет исполнено и подобный инцидент повторится, управление инициирует мероприятия по изъятию удава у владельца», — сказано в сообщении.