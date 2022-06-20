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    Росприроднадзор попросил петербуржца держать удава при себе и не кататься с ним в метро

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    2 комментария

    Удав, путешествующий по вагону метро в Петербурге, стал поводом для проверки. Владельца змеи быстро нашли и вынесли ему предупреждение. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

    «В соответствии с законом об ответственном обращении с животными гражданину предложено принять меры, направленные на содержание удава в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также не допускать организацию и проведение мероприятий, которые не обеспечивают безопасность граждан и животного. В случае, если предостережение не будет исполнено и подобный инцидент повторится, управление инициирует мероприятия по изъятию удава у владельца», — сказано в сообщении.

    В Росприроднадзоре подчеркнули, что императорский удав находится под угрозой исчезновения. Кроме того, животное включено в перечень видов, запрещенных к содержанию, если они были приобретены позднее 1 января 2020 года.

    Стоит отметить, что владелец змеи ни от кого не скрывался. Леша Комиссаров заявил, что выгуливал своего Васю.

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    Комментарии (2)

    tochilshik
    держи удава и вообще застегни брюки.
    vic_5e4cd1938d1a8
    "Леша Комиссаров заявил, что выгуливал своего Васю."
    Выгуливал удава в метро в поезде на пуручнях. Фрик какой-то, этот Лёша.
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