«На попрошайку с уткой нашлась управа». Пассажиров петербургского метро теснил ползающий император Вася

Видео с рептилией, готовой посоперничать с уткой-попрошайкой , расходится по соцсетям 14 июня. Судя по кадрам, даже ей не по силам отвлечь всех пассажиров от рутины первого рабочего дня после длинных выходных — двое ближайших к змее молодых людей головы не повернули.

В петербургском метрополитене можно встретить самых неожиданных пассажиров. Это доказал удав, путешествующий над головами горожан на зелёной линии.

Но внимание большинства она всё же приковала. Как рассказал «Фонтанке» Лёша Комиссаров, в метро он спустился с императорским удавом Васей. Питомец, как говорит, не испугал, но определённо разбудил: владельца завалили вопросами, полутораметровый Вася «всем понравился».

С Boa imperator Лёша живёт год. Змея неприхотлива: питается мышами, разморозкой или цыплятами, игнорирует кошачьи капризы и обычно путешествует в сумке.



«Милый, спокойной, добрый зверь. Кушает один раз в месяц и гадит также. Удобно. Очень интересный домашний питомец», — хвалит Васю хозяин.