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    «На попрошайку с уткой нашлась управа». Пассажиров петербургского метро теснил ползающий император Вася

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    1 комментарий

    В петербургском метрополитене можно встретить самых неожиданных пассажиров. Это доказал удав, путешествующий над головами горожан на зелёной линии.

    Видео с рептилией, готовой посоперничать с уткой-попрошайкой, расходится по соцсетям 14 июня. Судя по кадрам, даже ей не по силам отвлечь всех пассажиров от рутины первого рабочего дня после длинных выходных — двое ближайших к змее молодых людей головы не повернули.

    Но внимание большинства она всё же приковала. Как рассказал «Фонтанке» Лёша Комиссаров, в метро он спустился с императорским удавом Васей. Питомец, как говорит, не испугал, но определённо разбудил: владельца завалили вопросами, полутораметровый Вася «всем понравился».

    С Boa imperator Лёша живёт год. Змея неприхотлива: питается мышами, разморозкой или цыплятами, игнорирует кошачьи капризы и обычно путешествует в сумке.

    «Милый, спокойной, добрый зверь. Кушает один раз в месяц и гадит также. Удобно. Очень интересный домашний питомец», — хвалит Васю хозяин.

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    Пассажиры, по всей видимости, тоже его оценили. В метрополитене сообщили, что в течение дня жалоб на почти шестикилограммовую рептилию им не поступало, но интерес сотрудников она уже привлекла. «Ролик видели, выясняем», — уточнили в пресс-службе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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    Комментарии (1)

    sirafimida
    Будем ждать теперь когда повезут в метро крокодила...
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