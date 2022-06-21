Владельцу удава-пассажира из метро Петербурга пригрозили полицией. Он снова прокатил змею в вагоне

Мужчина, которого ранее заметили в метро Петербурга с императорским удавом, решил прокатить в вагоне маисового полоза.

Горожанин разместил в сети видеозапись, на которой запечатлена оранжевая змея, обвивающая поручень. Хотя пресмыкающееся не ядовито, сотрудники Росприроднадзора по СЗФО не оставили ситуацию без внимания, сообщили в пресс-службе ведомства 21 июня.



«Ситуация с провозом змей без специальных переносок ради создания контента вызывает у надзорного органа опасения за граждан и животных. Управление рассмотрит вопрос направления материалов в правоохранительные органы», — заявили в пресс-службе.

