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    Владельцу удава-пассажира из метро Петербурга пригрозили полицией. Он снова прокатил змею в вагоне

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    1 комментарий

    Мужчина, которого ранее заметили в метро Петербурга с императорским удавом, решил прокатить в вагоне маисового полоза.

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    Горожанин разместил в сети видеозапись, на которой запечатлена оранжевая змея, обвивающая поручень. Хотя пресмыкающееся не ядовито, сотрудники Росприроднадзора по СЗФО не оставили ситуацию без внимания, сообщили в пресс-службе ведомства 21 июня.

    «Ситуация с провозом змей без специальных переносок ради создания контента вызывает у надзорного органа опасения за граждан и животных. Управление рассмотрит вопрос направления материалов в правоохранительные органы», — заявили в пресс-службе.

    Маисовый полоз обитает в Америке. Обычно животные передвигаются по земле, но могут подниматься на деревья и другие возвышенности. Змея не включена в перечень видов, запрещённых к содержанию.

    «Фонтанка» писала, что 20 июня сотрудники Росприроднадзора по СЗФО вынесли предостережение петербуржцу, который проехал в вагоне подземки с императорским удавом по кличке Вася. Хозяин питомца рассказал, что зверь-путешественник милый, спокойный и добрый. «Кушает один раз в месяц и гадит также. Удобно», — добавил он.

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    Комментарии (1)

    267081996
    Такие дебилы с первого раза не понимают. А потом, за что штраф, за что конфискация? Сатрапы!
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