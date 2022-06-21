Владельцу удава-пассажира из метро Петербурга пригрозили полицией. Он снова прокатил змею в вагоне

Мужчина, которого ранее заметили в метро Петербурга с императорским удавом, решил прокатить в вагоне маисового полоза.
Горожанин разместил в сети видеозапись, на которой запечатлена оранжевая змея, обвивающая поручень. Хотя пресмыкающееся не ядовито, сотрудники Росприроднадзора по СЗФО не оставили ситуацию без внимания, сообщили в пресс-службе ведомства 21 июня.
«Ситуация с провозом змей без специальных переносок ради создания контента вызывает у надзорного органа опасения за граждан и животных. Управление рассмотрит вопрос направления материалов в правоохранительные органы», — заявили в пресс-службе.
Маисовый полоз обитает в Америке. Обычно животные передвигаются по земле, но могут подниматься на деревья и другие возвышенности. Змея не включена в перечень видов, запрещённых к содержанию.
«Фонтанка» писала, что 20 июня сотрудники Росприроднадзора по СЗФО вынесли предостережение петербуржцу, который проехал в вагоне подземки с императорским удавом по кличке Вася. Хозяин питомца рассказал, что зверь-путешественник милый, спокойный и добрый. «Кушает один раз в месяц и гадит также. Удобно», — добавил он.