«Мегафон» заявил, что санкции США не повлияют на оказание им услуг связи

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из санкционных ограничений, введенных в отношении «Мегафона», оказание услуг связи. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе сотового оператора.
На сайте санкционного регулятора опубликована генеральная лицензия №65 (GL 65), которая разрешает компании оказывать телекоммуникационные услуги, экспортировать, реэкспортировать, продавать или поставлять из США или американскими лицами услуги, программное обеспечение, аппаратные средства или технологии для оказания услуг связи через интернет.
«Выпущенная после объявления включения нашей компании в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что действия ограничений со стороны США не распространяются в наш адрес на любые услуги в области обеспечения связи и расчетов за них. Это по сути говорит о том, что прямого существенного влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не несет», - пояснили в компании.
Тем не менее, там еще раз повторили, что считают внесение сотового оператора в «черный» список необоснованным и нелогичным и намерены оспорить это решение.
Накануне США расширили санкции против России, дополнив SND-лист новыми именами и компаниями, среди которых оказался и «Мегафон». Сотовый оператор заявил, что считает решение несправедливым и незаконным, поэтому намерен его оспорить.