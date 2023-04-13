«Мегафон» заявил, что санкции США не повлияют на оказание им услуг связи

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из санкционных ограничений, введенных в отношении «Мегафона», оказание услуг связи. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе сотового оператора.



На сайте санкционного регулятора опубликована генеральная лицензия №65 (GL 65), которая разрешает компании оказывать телекоммуникационные услуги, экспортировать, реэкспортировать, продавать или поставлять из США или американскими лицами услуги, программное обеспечение, аппаратные средства или технологии для оказания услуг связи через интернет.