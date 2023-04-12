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    «Несправедливо и незаконно». «МегаФон» намерен оспаривать внесение в санкционные списки США

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    Мобильный оператор «МегаФон» не согласен с решением властей США о внесении компании в санкционные списки. Их заявление цитирует РИА Новости 12 апреля.

    Как сообщили в компании, решение они считают несправедливым и незаконным шагом. По их мнению, никаких оснований вводить санкции в отношении «МегаФона» не было. «Мы коммерческая компания, оказывающая миллионам клиентов услуги высокой социальной значимости. Мы намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными нам способами», — заявил оператор.

    Санкционные списки США расширили 12 апреля. Кроме «МегаФона» в них попали вице-премьер Марат Хуснуллин, «Металлинвест», несколько дочек Росатома, «Юнармия», а также петербургская IT-компания Nexign.

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    Комментарии 24

    Гость12 Апр 2023 в 20:45
    А нас за что?
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