«Несправедливо и незаконно». «МегаФон» намерен оспаривать внесение в санкционные списки США

Мобильный оператор «МегаФон» не согласен с решением властей США о внесении компании в санкционные списки. Их заявление цитирует РИА Новости 12 апреля.

Как сообщили в компании, решение они считают несправедливым и незаконным шагом. По их мнению, никаких оснований вводить санкции в отношении «МегаФона» не было. «Мы коммерческая компания, оказывающая миллионам клиентов услуги высокой социальной значимости. Мы намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными нам способами», — заявил оператор.

Санкционные списки США расширили 12 апреля. Кроме «МегаФона» в них попали вице-премьер Марат Хуснуллин, «Металлинвест», несколько дочек Росатома, «Юнармия», а также петербургская IT-компания Nexign.