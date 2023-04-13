Рецепты кулича с кремом и тыквой — и 9 ошибок, которые мешают вам получить идеальную выпечку

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Если решили встретить Пасху с куличами не покупными (как их готовят, мы уже показывали), а собственного приготовления, советуем выбрать оригинальный рецепт. Ведь праздничная выпечка с изюмом и цукатами и так продается в магазине. Коллеги из Marie Claire и Wday советуют испечь куличи с лимонным кремом, карамелью или тыквой — и рассказывают, как избежать типичных ошибок.



Самый простой рецепт кулича с кремом Хотите удивить близких? Просто купите в магазине свежий кулич и наполните его приготовленным дома кремом. Для этого вам понадобится аккуратно вырезать в куличе «крышку» и сердцевину, положить внутрь начинку, вернуть «крышку» на место и отправить всё в холодильник на несколько часов.



Лимонный крем

Вам понадобятся:

1 лимон;

1 яйцо;

50 г сахара;

15 г сливочного масла. Снимите с лимона цедру и выжмите сок, затем добавьте сахар и яйцо. Тщательно перемешайте смесь и дайте ей настояться в течение часа. Затем процедите ее в сотейник, добавьте сливочное масло и варите до загустения, постоянно помешивая венчиком. Дальше крем можно перелить в пластиковый контейнер, накрыть пленкой и отправить в холодильник на 12 часов.

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Шоколадный крем

Вам понадобятся:

330 г молочного шоколада;

530 г сливок 33 % жирности. Сливки нужно подогреть и вылить в миску с шоколадом. Затем подождать пару минут, перемешать до однородности и взбить блендером. После этого крем можно накрыть пленкой и убрать в холодильник.



Сырный крем с джемом

Вам понадобятся:

170 г творожного сыра;

170 г маскарпоне;

100 г сливок 33 % жирности;

100 г любимого варенья;

65 г сахарной пудры (либо чуть меньше, если хотите, чтобы крем был менее сладким). Тут всё просто: смешайте все ингредиенты венчиком, добавьте сливки и еще раз взбейте до однородной массы. Крем готов — можно убирать в холодильник.

Карамельный крем

Вам понадобятся:

350 г сахара;

250 г сливок 33 % жирности;

350 г сливочного масла. Растопите сахар: выложите его на сухую сковороду и, прогревая ее на плите, периодически наклоняйте в разные стороны, чтобы сахар плавился равномерно и не горел. Затем добавьте теплые сливки, перемешайте до однородности и немного остудите. В конце добавьте сливочное масло. Крем готов — можете остужать.

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Как испечь кулич в домашних условиях Если хотите всё приготовить сами, запаситесь временем и формочками для выпечки. Вот самый распространенный рецепт. На 6 порций вам понадобятся: 500 мл молока;

1 кг пшеничной муки;

200 г сливочного масла;

300 г сахара;

6 яиц;

12 г сухих дрожжей;

275 г изюма;

1 чайная ложка ванильного сахара;

0,3 чайной ложки соли.

Сначала подготовьте все продукты. Яйца и масло заранее выньте из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Теперь приступаем к заготовке опары (заправленного дрожжами и забродившего жидкого теста). Возьмите половину заготовленной муки и смешайте ее с сухими дрожжами. Подогрейте молоко, чтобы оно стало приятно теплым на ощупь, и влейте в муку, постоянно помешивая. Затем накройте емкость с опарой полотенцем и уберите в теплое место на полчаса. Разделите яйца на белки и желтки. Последние взбейте с ванильным и обычным сахаром — у вас должна получиться светлая пышная масса. Белки взбейте отдельно.

Добавьте желтки в опару и хорошо перемешайте. Теперь добавьте соль и размягченное сливочное масло, вмешайте их в тесто. Выложите туда же взбитые белки и аккуратными движениями снизу вверх перемешайте массу. Просейте оставшуюся муку и постепенно добавляйте ее в смесь небольшими порциями. После этого можно месить. Лучше делать это руками — следите, чтобы тесто было однородным, но ни в коем случае не плотным. В конце накройте посуду с тестом полотенцем и уберите в теплое место на час.

Пока тесто поднимается, можно подготовить изюм. Промойте его и залейте кипятком на 15 минут, а потом дайте ягодам просохнуть. Затем добавьте в изюм ложку муки и перемешайте. Теперь можно отправлять его в тесто. Когда перемешаете смесь, ее нужно накрыть полотенцем и оставить еще на 10 минут. Разложите тесто по формам для выпечки, заполняя их на 2/3, и дайте тесту «отдохнуть» еще 10 минут.

Теперь разогрейте духовку до 100 градусов, поставьте в нее формы с тестом и держите при такой температуре 10 минут. Затем увеличьте нагрев до 180 градусов и пеките куличи до готовности еще 45–50 минут.

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А если хотите сделать что-то оригинальное... ...присмотритесь к рецепту тыквенного кулича с мягким творогом.

На 7 порций вам понадобятся:

135 г пюре тыквы;

6 г быстродействующих дрожжей;

1 чайная ложка сахара-песка;

114 г мягкого сливочного масла 82,5 % жирности;

142 г сахара-песка (для взбивания);

170 г мягкого творога 5 % жирности;

2 яйца С1;

390 г муки;

4 г соли мелкого помола;

1 пакетик ванилина;

120 г цукатов и сухофруктов (на ваш вкус);

20 г чернослива и 20 г кураги для украшения.

Добавьте в теплое тыквенное пюре чайную ложку сахара и перемешайте. Всыпьте быстродействующие дрожжи и снова перемешайте. Оставьте смесь в теплом месте на 20–30 минут.

Далее добавьте в чашу для взбивания сахар-песок, мягкое сливочное масло, мягкий творог и яйца. Обратите внимание: все ингредиенты должны быть комнатной температуры! Взбейте всё в однородную пышную массу — сахар должен полностью раствориться. Теперь то, что у вас получилось, смешайте с тыквенным пюре.

Просейте муку, добавьте ванилин и соль, затем всё перемешайте. Помойте цукаты и высушите их на чистом полотенце. Теперь постепенно добавьте в жидкую основу муку, потом цукаты и замешайте тесто до однородного состояния. Оно должно получиться слегка липким.



Накройте чашу с тестом влажным полотенцем и поставьте в духовку. Тесто должно «созреть»: пусть постоит 30 минут при температуре 40–50 градусов.

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Наконец, тесто можно укладывать в формы для выпекания — заполняйте их на 2/3 от всего объема. Если вы всё делали правильно, по этому рецепту у вас должно получиться 7 куличей со следующими параметрами: вес заготовки — 170 г, размер бумажной формы — 7 на 6 см. Теперь отправьте куличи в духовку для дальнейшего созревания теста — снова на 30 минут. Печь должна быть разогрета до 40–50 градусов. Дальше наступает стадия финального выпекания: готовьте куличи 60–70 минут в духовке, разогретой до 170 градусов.



Когда куличи полностью остынут, можно приступать к украшению. Используйте сахарную пудру, помадку или белковый крем, а также чернослив и курагу.

Почему кулич не получается: 9 ошибок Есть несколько правил, которым нужно обязательно следовать при приготовлении куличей. Ни в коем случае не стоит:

Торопиться. Процесс приготовления требует внимания, рассеянность может вас подвести.

Изобретать велосипед. Если готовите куличи в первый раз, четко следуйте пошаговому рецепту.

Заменять продукты, указанные в рецепте, на другие, схожие по характеристикам. Вместо сливочного масла не стоит класть маргарин или спред, а муку высшего сорта менять на какую-либо другую.

Смешивать ингредиенты сильно заранее. Соблюдайте рецепт в точности. Порядок добавления продуктов в тесто, правда, имеет большое значение.

Брать не самые свежие продукты, особенно старые дрожжи.



Взбивать жесткое масло. Так вам вряд ли удастся получить однородную пышную массу. Все ингредиенты должны быть одинаковой температуры, а масло — немного подтаявшим. Жидкое тоже не подойдет, так что не нужно топить его в микроволновке. Лучше просто достаньте его из холодильника заранее.



Полностью заполнять форму для выпечки. Нужно всегда оставлять место для подъема дрожжевого теста: заполняйте формы на 2/3 от общего объема.

Ставить куличи в неразогретую духовку. Так выпечка пригорит и плохо поднимется.

Открывать духовку в процессе приготовления. Сдобная выпечка, как и бисквит, не любит сквозняков. Если открыть дверцу, ваш пышный кулич может осесть, — и это уже не исправить.

