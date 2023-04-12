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    Смольный берет под надзор экскурсоводов и гидов-переводчиков

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    Смольный будет вести надзор за гидами-переводчиками, экскурсоводами и юрлицами, которые оказывают экскурсионные услуги в Петербурге. Соответствующий законопроект на заседании 12 апреля Заксобрание приняло в третьем чтении.

    Инициатива правит городской Закон «О туристической деятельности». Предполагается, что надзором за экскурсоводами будет заниматься городской комитет по туризму.

    В частности, речь идет о проверке наличия действующей аттестации, соблюдения запрета на передачу аттестата и идентификационной карточки экскурсовода (гида) другому лицу, а также соблюдения срока действия аттестата.

    При этом контроль в области защиты прав потребителей останется за Роспотребнадзором.

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    ГидыЭкскурсоводыСмольныйНадзор
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