Смольный берет под надзор экскурсоводов и гидов-переводчиков

Смольный будет вести надзор за гидами-переводчиками, экскурсоводами и юрлицами, которые оказывают экскурсионные услуги в Петербурге. Соответствующий законопроект на заседании 12 апреля Заксобрание приняло в третьем чтении.



Инициатива правит городской Закон «О туристической деятельности». Предполагается, что надзором за экскурсоводами будет заниматься городской комитет по туризму.

В частности, речь идет о проверке наличия действующей аттестации, соблюдения запрета на передачу аттестата и идентификационной карточки экскурсовода (гида) другому лицу, а также соблюдения срока действия аттестата.