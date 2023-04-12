    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, сев

    763мм

    35%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.18eur89.73

    Сенатор Нарусова обеспокоена нашествием чумных сурков из Монголии

    1354
    21 комментарий

    Во время обсуждения доклада о биолабораториях США на Украине сенатор Людмила Нарусова выразила обеспокоенность нашествием сурков, зараженных чумой, из Монголии. Об этом 12 апреля сообщает ТАСС.

    В Республику Тыва, которую представляет в Совфеде Нарусова, приходит из Монголии большое количество зараженных чумой сурков.

    «Не только биологическое оружие может нести эту опасность. Например, в Республику Тыва из Монголии приходит огромное количество сурков, зараженных чумой. Я не берусь утверждать, что это — специальное оружие или натуральная инфекция, но нет лабораторий, которые могли бы это обнаружить», — рассказала она на заседании в среду.

    По словам сенатора Нарусовой, лаборатории по выявлению разных инфекций в основном сосредоточены в больших городах. Парламентарий подняла вопрос об их доступности для оперативного и своевременного выявления инфекций.

    Сенатору ответила вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, работа по выявлению инфекций, которые могут заноситься на территорию России из других государств, ведется. «Мы возможности лабораторий расширяем и считаем это важным», — отметила вице-премьер.

    О смерти мужчины от чумы в Монголии сообщалось в 2020 году. Незадолго до этого он покупал сурков. В этом же году власти Республики Тыва попросили местных жителей отказаться от употребления мяса сурков в пищу из-за опасений бубонной чумы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Людмила НарусоваМонголияРеспублика ТываСурки
    ЛАЙК3
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close