Во время обсуждения доклада о биолабораториях США на Украине сенатор Людмила Нарусова выразила обеспокоенность нашествием сурков, зараженных чумой, из Монголии. Об этом 12 апреля сообщает ТАСС.

В Республику Тыва, которую представляет в Совфеде Нарусова, приходит из Монголии большое количество зараженных чумой сурков.

«Не только биологическое оружие может нести эту опасность. Например, в Республику Тыва из Монголии приходит огромное количество сурков, зараженных чумой. Я не берусь утверждать, что это — специальное оружие или натуральная инфекция, но нет лабораторий, которые могли бы это обнаружить», — рассказала она на заседании в среду.