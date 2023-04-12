Сенатор Нарусова обеспокоена нашествием чумных сурков из Монголии

Во время обсуждения доклада о биолабораториях США на Украине сенатор Людмила Нарусова выразила обеспокоенность нашествием сурков, зараженных чумой, из Монголии. Об этом 12 апреля сообщает ТАСС.
В Республику Тыва, которую представляет в Совфеде Нарусова, приходит из Монголии большое количество зараженных чумой сурков.
«Не только биологическое оружие может нести эту опасность. Например, в Республику Тыва из Монголии приходит огромное количество сурков, зараженных чумой. Я не берусь утверждать, что это — специальное оружие или натуральная инфекция, но нет лабораторий, которые могли бы это обнаружить», — рассказала она на заседании в среду.
По словам сенатора Нарусовой, лаборатории по выявлению разных инфекций в основном сосредоточены в больших городах. Парламентарий подняла вопрос об их доступности для оперативного и своевременного выявления инфекций.
Сенатору ответила вице-премьер Татьяна Голикова. Она заявила, работа по выявлению инфекций, которые могут заноситься на территорию России из других государств, ведется. «Мы возможности лабораторий расширяем и считаем это важным», — отметила вице-премьер.
О смерти мужчины от чумы в Монголии сообщалось в 2020 году. Незадолго до этого он покупал сурков. В этом же году власти Республики Тыва попросили местных жителей отказаться от употребления мяса сурков в пищу из-за опасений бубонной чумы.