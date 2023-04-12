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    В Петербурге суд вынес приговор пациенту-бунтарю, некрасиво поступившему с терапевтом

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    Невский районный суд огласил приговор в отношении Сергея Кузнецова, признанного виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью терапевту. Об этом 12 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    В дом на проспект Солидарности 22 февраля вызвали медиков, попросили оказать помощь мужчине. Тем мужчиной был 57-летний Сергей Кузнецов, на сотрудников системы здравоохранения он отреагировал бурно, возможно, сказалось опьянение. Он схватил врача, а затем с силой оттолкнул последнюю, от чего она ударилась головой о дверной проем.

    При поступлении дела в суд Кузнецову вменяли хулиганство, однако он был оправдан по этой статье в связи с отсутствием состава преступления. За ним признано право на реабилитацию. Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 10 % зарплаты в казну и с годовым испытательным сроком. В пользу потерпевшего суд взыскал 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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