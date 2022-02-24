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На Солидарности пациент взбунтовался против лечения. Досталось женщине-врачу

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Житель Невского района Петербурга задержан за нападение на участкового терапевта. Об этом 24 февраля сообщает городской Следственный комитет.

По данным ведомства, 22 февраля медиков вызвали в дом на проспекте Солидарности, попросив оказать помощь мужчине. От кого исходила инициатива пригласить специалистов, не уточняется, но к приезду участкового терапевта 57-летний горожанин решил, что не хочет быть пациентом.

«Схватил врача-терапевта и затем с силой оттолкнул последнюю, отчего она ударилась головой о дверной проем одной из квартир парадной», — рассказывают в Следкоме.

Как уточняют, агрессивный мужчина встречал медика пьяным. Он задержан и уже получил статус обвиняемого: следствие вменяет ему уголовное хулиганство с применением насилия.

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