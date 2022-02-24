На Солидарности пациент взбунтовался против лечения. Досталось женщине-врачу

Житель Невского района Петербурга задержан за нападение на участкового терапевта. Об этом 24 февраля сообщает городской Следственный комитет.



По данным ведомства, 22 февраля медиков вызвали в дом на проспекте Солидарности, попросив оказать помощь мужчине. От кого исходила инициатива пригласить специалистов, не уточняется, но к приезду участкового терапевта 57-летний горожанин решил, что не хочет быть пациентом.

«Схватил врача-терапевта и затем с силой оттолкнул последнюю, отчего она ударилась головой о дверной проем одной из квартир парадной», — рассказывают в Следкоме.