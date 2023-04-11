Кто прочитал — тому повестка. Что говорят в Сети о новых правилах воинского учета

Госдума 11 апреля сразу во втором и третьем чтениях одобрила закон о серьезных изменениях в порядок воинского учета в России. Тут и Единый реестр военнообязанных, и реестр повесток, и электронные повестки. А для уклонистов — запрет на выезд за границу, на вождение машины, регистрацию ИП и прочие «сюрпризы». Интересный момент: депутаты, по их признанию, увидели более чем 50-страничный документ с поправками за два часа до обсуждения, что вызвало реакцию не только в самой Думе, но и в соцсетях. «Фонтанка» собрала лучшее.
Подробнее о том, как электронные повестки, хоть и ненадолго, сделали Госдуму местом для дискуссий, читайте в материале «Фонтанки».