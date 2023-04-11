Госдума во II чтении приняла законопроект об электронных повестках

Госдума приняла во втором чтении законопроект об электронных повестках и создании Единого реестра военнообязанных. Сейчас идет третье чтение. За принятие документа проголосовали 391 депутат. Воздержавшихся и проголосовавших против не было.

Выступавший перед депутатами глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что комитет рекомендует принять все поправки. Их содержание стало известно парламентариям только в день принятия законопроекта, что вызвало в зале возмущение. Некоторым из депутатов за это сделали замечание. «Фонтанка» показывала текст этого законопроекта.

Напомним, ранее об изменениях рассказывал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он первым анонсировал введение электронных повесток, которые будут приравнены к традиционным, полученным под роспись. А граждане, подлежащие призыву на военную службу, но не получившие повестку в период призыва, должны в двухнедельный срок со дня начала следующей призывной кампании лично прийти в военкомат для «сверки данных воинского учета». Уклонистам грозят такие меры, как запрет на вождение, регистрацию ИП, заключение сделок, выезд за границу. Власти регионов смогут сами вводить дополнительные меры в виде ограничения на получение гражданами выплат, льгот и других мер поддержки.