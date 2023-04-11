Миклухо-Маклай потерялся на намыве. Прибрежный парк Васильевского острова обернулся магистралью

Фото: Николаев Сергей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дольщики с Васильевского острова обнаружили, что у города и застройщика меняются планы. Жители намыва теряют прогулочную зону в пользу транспортной доступности, их «пешеходную набережную» закатывают в асфальт





У Юлии квартира в 8-м доме первой очереди ЖК «Морская набережная» на южном намыве Васильевского острова. По словам петербурженки, на момент покупки квартиры пешеходная прибрежная зона планировалась вдоль всех домов первой линии.



«Мы узнали из новых буклетов, нас никто не спросил, не поставил в известность, — отмечает Юлия. — Сейчас среди дольщиков обсуждается необходимость оставить набережную пешеходной на всем ее протяжении, от первой до четвертой очереди, как и было обещано изначально, и из-за чего в том числе приобретались квартиры в этом ЖК. Дорога удешевляет квартиры и создаёт неудобства, так как негде будет гулять детям, мамам с колясками, да и просто жителям не только нашего ЖК, но и всего Васильевского острова. Также считаем, что магистраль создаёт опасность наезда на пешеходов, особенно детей».



Часть жителей объединилась в инициативную группу, в ней пока только 68 человек. Каждый день в неё вступают новые соседи. Активисты написали письмо застройщику.

О пешеходной набережной на Южном намыве говорилось ещё на этапе проектирования. На сайте архитектурного бюро «Студия 44», которое занималось разработкой концепции застройки, до сих пор можно увидеть визуализацию новых кварталов. Так, первая линия должна была быть полностью пешеходной со скверами и выходом к воде. Когда «Группа ЛСР» перекупала право на застройку, то СМИ писали, что девелопер собирается создать «благоустроенную набережную вдоль Финского залива» и «большой парк». В рекламных проспектах делался упор на экологию места и свежий воздух с залива.



Позже набережной присвоили имя Миклухо-Маклая. Она должна была пройти от развязки Западного скоростного диаметра до улицы Челюскина возле порта. Застройщик тогда уточнял, что дорога в составе набережной всё же планируется — на участке от ЗСД до улицы Чирикова. Остальную территорию планировалось благоустроить как пешеходную по мере готовности очередей строительства.



К 2023 году уже вдоль всей набережной планируют проложить дорогу, это видно по новым буклетам застройщика. При этом зеленая полоска между трассой и водой остается. «Сейчас ведется проектирование, и в связи с транспортными потребностями жителей Васильевского острова администрация Санкт-Петербурга считает необходимым отнести набережную Миклухо-Маклая к магистральным улицам районного значения. Застройщик в лице "Группы ЛСР", в свою очередь, ищет компромисс с городскими властями, чтобы обеспечить комфорт будущих новоселов ЖК "Морская набережная"», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Группы ЛСР».



Администрацию в данном случае представляет комитет по градостроительству и архитектуре. 20 марта он выдал задание на подготовку проекта планировки улицы вокруг квартала 14 в южной части намыва, включая набережную Миклухо-Маклая. Это как раз юго-восточная часть намыва, между ЗСД и улицей Чирикова, то есть та, про автомобильную судьбу которой уже несколько лет известно. Согласно документу, протяжённость магистральной улицы составит 1,4 км , для транспорта будет организовано две полосы движения. А для пешеходов предусмотрят тротуар.



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Если заглянуть в действующий Генплан, то весь намыв обозначен как зона ДИ (зона всех видов объектов общественно-деловой застройки и объектов водного транспорта с включением объектов жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны). Это не значит, что на этой территории не может быть рекреационных зон или пешеходных, просто они не выделены. Но согласно проекту нового Генерального плана Петербурга, который определит развитие города до 2040 года с прогнозом до 2050 года, береговая часть южного намыва Васильевского острова будет отдана под зону ТИ — транспортной инфраструктуры.



Среди поданных к проекту Генплана предложений в рамках общественных обсуждений есть и те, которые касаются южного намыва, в частности — убрать «транспортную» зону с первой береговой линии на вторую, а непосредственно прибрежную часть перевести в рекреационную зону Р2. Вице-губернатор Николай Линченко сообщал, что принять Генплан планируется до конца 2023 года.



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Про транспортные проблемы южного намыва много написано и сказано с момента его застройки (впрочем, как и про экологические, и про инфраструктурные). Прошлой осенью Смольный нашел подрядчика, который в ближайшие три года построит здесь более десятка улиц, — это компания «Буер». Вся прибрежная часть в ситуационном плане обозначена как «набережная ЛСР», она в контракт не попала.



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

