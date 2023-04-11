«С момента размещения в личном кабинете». Картаполов — о новом способе раздачи повесток

Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного. Об этом
«Электронные повестки — способ дублирования традиционных. Повестка считается полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного», — сказал он.
При этом пока неясно, какой личный кабинет имеется в виду. На сайте Минобороны РФ пока есть лишь личный кабинет военнослужащего. Вероятно, Картаполов мог иметь в виду «Госуслуги». Он отмечал в этом же интервью, что если человек не увидел повестку на «Госуслугах» во время призывной кампании, то будет обязан явиться в военкомат в течение двух недель с момента начала следующей, иначе к нему применят «обеспечительные меры», начиная от запрета на выезд из страны.
Высказался депутат и о Едином реестре военнообязанных. По его словам, этот ресурс позволит вносить изменения в личные дела без личного присутствия призывников. Это облегчит систему воинского учета и сведет к минимуму возможность ошибок. Военнообязанные смогут сами вносить актуальные данные о себе.