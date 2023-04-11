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    «С момента размещения в личном кабинете». Картаполов — о новом способе раздачи повесток

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    93 комментария

    Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного. Об этом 11 апреля заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя законопроект, который депутаты рассмотрят сегодня.

    «Электронные повестки — способ дублирования традиционных. Повестка считается полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного», — сказал он.

    При этом пока неясно, какой личный кабинет имеется в виду. На сайте Минобороны РФ пока есть лишь личный кабинет военнослужащего. Вероятно, Картаполов мог иметь в виду «Госуслуги». Он отмечал в этом же интервью, что если человек не увидел повестку на «Госуслугах» во время призывной кампании, то будет обязан явиться в военкомат в течение двух недель с момента начала следующей, иначе к нему применят «обеспечительные меры», начиная от запрета на выезд из страны.

    Высказался депутат и о Едином реестре военнообязанных. По его словам, этот ресурс позволит вносить изменения в личные дела без личного присутствия призывников. Это облегчит систему воинского учета и сведет к минимуму возможность ошибок. Военнообязанные смогут сами вносить актуальные данные о себе.

    Накануне Картаполов рассказал журналистам о новом законе, который Госдума будет обсуждать сегодня, 11 апреля. Среди нововведений: создание Единого реестра военнообязанных, дублирование бумажных повесток в электронном виде и меры против уклонистов. Подробнее — здесь.

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    Комментарии 93

    Гость11 Апр 2023 в 13:40
    А какие госуслуги или иные услуги оказывает Путин с Картаполовым?
    Они вообще для чего нужны, эти двое?
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