«С момента размещения в личном кабинете». Картаполов — о новом способе раздачи повесток

Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного. Об этом 11 апреля заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя законопроект, который депутаты рассмотрят сегодня.



«Электронные повестки — способ дублирования традиционных. Повестка считается полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного», — сказал он.



При этом пока неясно, какой личный кабинет имеется в виду. На сайте Минобороны РФ пока есть лишь личный кабинет военнослужащего. Вероятно, Картаполов мог иметь в виду «Госуслуги». Он отмечал в этом же интервью, что если человек не увидел повестку на «Госуслугах» во время призывной кампании, то будет обязан явиться в военкомат в течение двух недель с момента начала следующей, иначе к нему применят «обеспечительные меры», начиная от запрета на выезд из страны.

