В преддверии лета в Петербурге запускают автобусы на юга. Новый маршрут поедет в Симферополь

В конце апреля в Петербурге запустят новый межрегиональный автобус — до Симферополя. Также снова заработает маршрут до Геленджика, запущенный прошлым летом.
Новый автобусный маршрут № 5894 Санкт-Петербург — Симферополь начнет работу
С 28 апреля также начнет ходить автобус № 5448 Санкт-Петербург — Геленджик, работающий с августа 2022 года. Отправляться автобусы будут по пятницам в одиннадцать часов вечера, а прибывать в Геленджик — в час дня воскресенья.
Билеты на оба рейса доступны в кассах автобусного вокзала и на сайтах компаний-агрегаторов.
Отметим, что добраться из Петербурга до Симферополя на автобусе можно было и раньше. «Фонтанка» рассказывала, какие южные направления были доступны для автобусных туристов прошлым летом.