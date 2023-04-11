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    В преддверии лета в Петербурге запускают автобусы на юга. Новый маршрут поедет в Симферополь

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    6 комментариев

    В конце апреля в Петербурге запустят новый межрегиональный автобус — до Симферополя. Также снова заработает маршрут до Геленджика, запущенный прошлым летом.

    Новый автобусный маршрут № 5894 Санкт-Петербург — Симферополь начнет работу 29 апреля, сообщает 11 апреля пресс-служба вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова. Обслуживать его будет СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Рейсы будут отправляться из Петербурга каждую субботу в 7 часов утра и прибывать в Симферополь в девять часов вечера следующего дня.

    С 28 апреля также начнет ходить автобус № 5448 Санкт-Петербург — Геленджик, работающий с августа 2022 года. Отправляться автобусы будут по пятницам в одиннадцать часов вечера, а прибывать в Геленджик — в час дня воскресенья.

    Билеты на оба рейса доступны в кассах автобусного вокзала и на сайтах компаний-агрегаторов.

    Отметим, что добраться из Петербурга до Симферополя на автобусе можно было и раньше. «Фонтанка» рассказывала, какие южные направления были доступны для автобусных туристов прошлым летом.

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    Комментарии 5

    Гость11 Апр 2023 в 13:48
    Можно только мечтать о поездке на автобусе, Богдан не выдержит двоих.
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