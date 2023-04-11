В преддверии лета в Петербурге запускают автобусы на юга. Новый маршрут поедет в Симферополь

В конце апреля в Петербурге запустят новый межрегиональный автобус — до Симферополя. Также снова заработает маршрут до Геленджика, запущенный прошлым летом.



Новый автобусный маршрут № 5894 Санкт-Петербург — Симферополь начнет работу 29 апреля , сообщает 11 апреля пресс-служба вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова. Обслуживать его будет СПб ГУП «Пассажиравтотранс» . Рейсы будут отправляться из Петербурга каждую субботу в 7 часов утра и прибывать в Симферополь в девять часов вечера следующего дня.

С 28 апреля также начнет ходить автобус № 5448 Санкт-Петербург — Геленджик, работающий с августа 2022 года. Отправляться автобусы будут по пятницам в одиннадцать часов вечера, а прибывать в Геленджик — в час дня воскресенья.