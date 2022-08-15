Ехать можно прямо завтра. Как из Петербурга добраться до курорта на автобусе

Фото: Yay/ТАСС Поделиться Поделиться





Остановить на пути к идеальному отдыху, теплому морю и пальмам не может ничего, даже отсутствие авиасообщения с российскими курортами и раскупленные подчистую билеты на поезда. Потому что есть еще автобусы! «Фонтанка» изучила маршруты на юг для самых сильных духом и ягодицами.

Рейсовые автобусы возят туристов из Петербурга хоть на Черное море, хоть на Азовское и даже Каспий. Да, в пути придется много часов попыхтеть в позе сидя, зато ехать можно прямо завтра — билетов полно.



Петербург — Сочи



Поездка до города темных ночей на автобусе займет 34 часа, в один конец билет обойдется от 6899 рублей. Есть одно но: при покупке билета выбрать место невозможно, так что придется сесть в автобусе там, где будет свободно к вашему приходу.

В расписании на одном из интернет-агрегаторов указано, что рейс выполняется регулярно через день. Но это не так — случается, что их отменяют. Потому и в расписании на автовокзале указано, что рейс 3808 отправляется «по определенным дням».

— Да, такое случается через раз — рейс ходит, рейс не ходит. Те люди, которые не смогли уехать, либо на следующий рейс переносятся, кому удобно, либо возвращаем деньги. 16, 20 и 24 августа не будет рейса, 18, 22, 26-го автобус ходит. Потому что автобус в ремонте — никто в жару без кондиционера ездить не хочет, а его не так просто починить, — рассказал «Фонтанке» представитель перевозчика.



Путешественников возят на автобусах Golden Dragon Scania. Из Петербурга машина отправляется с автовокзала на Обводном канале в 11:30, на центральный вокзал пункта назначения прибывает в 21:30 через день. Каждые 4–5 часов пути водитель останавливается и выпускает пассажиров поесть и в туалет. Розетки для зарядки телефонов есть, но не во всех автобусах.

Перевозчик ООО «Астория».

Петербург — Симферополь

Рвануть к теплому морю можно в Симферополь. Поездка из Петербурга займет 1 день 20 часов, билет обойдется от 5500 рублей в один конец. Автобус уходит по пятницам, на ближайший рейс осталось 5 мест.



Из Петербурга рейс 1845 отправляется в 20:00 с автовокзала на Обводном канале, в Симферополе высадят к исходу второго дня на Центральном автовокзале.

Перевозчик компания «Автотрэвел», ИП Андреев Алексей Анатольевич, возит пассажиров на двухэтажном автобусе Neoplan. В нем есть кондиционер, возможность зарядить телефон, а также есть туалет — на крайний случай, но вряд ли потребуется — водитель останавливается каждые два часа, рассказали «Фонтанке» в компании.

По словам представителя перевозчика, отмены рейсов еще не было. Если передумал ехать пассажир, полную стоимость билета не вернут: если до отправления осталась пара дней, то удержат 10% стоимости, за три часа — 15%.



Можно вообще сразу не платить — забронировать билет на сайте, а рассчитаться наличкой при посадке в автобус. Кстати, формально для Петербурга это «проходящий» рейс. Начальная точка его маршрута — в Острове Псковской области, там у перевозчика база.

Петербург — Анапа

Доехать до Анапы можно за 1 день 13 часов на том же самом симферопольском автобусе ИП Алексея Андреева. Он заезжает туда в 9:50 утра и стоит 10 минут.

Билет только до Анапы обойдется от 4500 рублей в одну сторону. Кстати, остановки также есть в приморских Керчи и Феодосии. Проезд до них стоит 5 тысяч и 5 250 рублей соответственно. Детям — скидка 50%.



Петербург — Геленджик

Дорога до Геленджика занимает 1 день 14 часов. Рейс отправляется 1 раз в неделю по пятницам. Билет в один конец обойдется в 6500 рублей.

Из Петербурга автобус рейса 5448 выезжает с автовокзала на набережной Обводного канала в 23:00, в Геленджике высаживают на автовокзале в 13:00.

Перевозки с августа 2022 года осуществляет СПб ГУП «Пассажиравтотранс» — для него это своеобразная проба пера, раньше городской перевозчик так далеко не забирался. Маршрут заявлен экспрессом — останавливаться в пути водитель будет только в экстренных случаях.



— В автобусе есть кондиционер, насчет телевизора не уверена, но телефон зарядить точно можно. Пока что был всего один рейс, так что отмен не было, — сообщили в справочной.

Петербург — Ростов-на-Дону

Ехать до Ростова-на-Дону — сутки и 50 минут. Цена на билет в один конец стартует от 3850 рублей. Рейс отправляется два раза в неделю по средам и воскресеньям. На ближайшую среду свободны аж 15 мест.

Из Петербурга машина выезжает с набережной Обводного канала в 12:00. В пункте назначения пассажиров высаживают на следующий день в 12:50 на пригородном автовокзале.

Перевозчик — ростовское ООО «БУС-ТУР 161».

— Катать маршрут начали пару месяцев назад, пока без сбоев, — рассказал «Фонтанке» владелец компании Валерий Алейник.

На вооружении компании автобусы марки Volvo, Scania, Higer, Mercedes benz, оснащенные кондиционерами, вайфаем и разъемами для зарядки телефонов. Туалета в машине нет, но на маршруте запланированы остановки каждые три часа.

Петербург — Махачкала

На волне импортозамещения и бума внутреннего туризма многие открыли для себя такие курорты, о которых раньше бы и думать не стали. Один из них — Махачкала. Для тех, кто готов к экспериментам и вообще открыт для всего нового, сообщаем: прямо сейчас температура моря там — 26,5 градуса. Есть вполне приличные отели и гостевые дома. Те, кто ездил, говорит, та же Абхазия.

Автобус до Махачкалы будет добираться 1 день 15 часов. Цены стартуют от 5759 рублей. Рейсы отправляются ежедневно, можно ехать прямо завтра — в наличии 14 билетов.

В Петербурге пассажиров собирают в 14:00 у ТРК «Лондон Молл», в Махачкале высаживают через день в 5:00 в 11 километрах от центра города — на пересечении трассы Е119 «Каспий» с дорогой местного значения, так что добираться до Каспийского моря придется своими силами еще минут 40. Перевозчик ИП Шихкамалов Бислан Рамизович. Обслуживают маршрут автобусы Scania и Neoplan, оснащенные кондиционерами и точками wi-fi. Правда, пассажиры, которые в июле этого года ездили по маршруту Элиста — Волгоград, остались не очень довольны путешествием — жаловались на духоту и сломанные сиденья.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»