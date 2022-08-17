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    Добрались благополучно. Вернулся первый автобус из Петербурга в Геленджик

    1992
    4 комментария

    В Петербург вернулся автобус, выполнивший первый рейс в Геленджик. Об этом 17 августа сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

    «Пассажирами первого автобуса стали 18 человек. Нештатных ситуаций по пути следования не было, остановки для отдыха и питания осуществлялись по графику. В адрес предприятия уже поступают обращения, отмечающие профессионализм экипажа и внимательность к пассажирам», — пишет Поляков в своем телеграм-канале.

    Также он прикрепил картинку с отзывом некоего Дмитрия, который, судя по всему, и был довольным пассажиром. Мужчина выразил благодарность экипажу и отметил, что поездка была комфортной.

    Первый рейс из Петербурга в Геленджик и обратно был запущен 12 августа. Маршрут, как говорили в Смольном, обслуживается современными комфортными автобусами «Пассажиравтотранса» с системой климат-контроля, раздвижными сидениями, цифровыми мониторами.

    Согласно расписанию на сайте «Яндекса», следующий такой автобус отправится из Северной столицы 19 августа в 23:00 и ехать он будет один день и 14 часов. Стоимость билета — от 6,5 тысячи рублей.

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    Комментарии 4

    MidNightWoodpecker17 Авг 2022 в 18:05
    38 часов в автобусе... меня только от этой мысли задницу судорогой свело
    +3−0
    Иван Хмельницкий17 Авг 2022 в 17:22
    "... следующий такой автобус отправится из Северной столицы 19 августа в 23:00 и ехать он будет один день и 14 часов." Посмотрим, долго ли продержится сей маршрут.....
    +4−0
    25267490117 Авг 2022 в 17:20
    38 часов в автобусе это пытка.
    +5−0
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