Петербуржцы выбирают города, в которые стоит открыть автобусные маршруты. Лидирует Симферополь, а в Геленджик уже можно ехать

Путешественникам предложили выбрать южные города, которые нужно связать с Петербургом автобусным сообщением. Голосование появилось на странице вице-губернатора Кирилла Полякова во «ВКонтакте».
В списке представлены Анапа, Белгород, Воронеж, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Элиста и Симферополь. По числу голосов с большим отрывом лидирует крымская столица. Есть опция выбрать свой вариант, но нет опции его предложить — комментарии на странице чиновника оставлять нельзя.
Накануне был запущен автобусный маршрут из Петербурга до Геленджика и обратно. В правительстве города утверждают, что в автобусах есть кондиционер, некие цифровые мониторы и раздвигаются сиденья. Экипаж состоит из трех водителей.