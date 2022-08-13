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    Петербуржцы выбирают города, в которые стоит открыть автобусные маршруты. Лидирует Симферополь, а в Геленджик уже можно ехать

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    Путешественникам предложили выбрать южные города, которые нужно связать с Петербургом автобусным сообщением. Голосование появилось на странице вице-губернатора Кирилла Полякова во «ВКонтакте».

    В списке представлены Анапа, Белгород, Воронеж, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Элиста и Симферополь. По числу голосов с большим отрывом лидирует крымская столица. Есть опция выбрать свой вариант, но нет опции его предложить — комментарии на странице чиновника оставлять нельзя.

    Накануне был запущен автобусный маршрут из Петербурга до Геленджика и обратно. В правительстве города утверждают, что в автобусах есть кондиционер, некие цифровые мониторы и раздвигаются сиденья. Экипаж состоит из трех водителей.

    © Фонтанка.Ру
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